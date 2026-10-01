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Damaris Egurrola avant le match Chelsea - OL en mars 2023
Damaris Egurrola avant le match Chelsea – OL en mars 2023 (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Damaris Egurrola (OL Lyonnes) retrouvera les Pays-Bas durant la trêve

  • par David Hernandez

    • Ayant raté de peu la qualification directe pour la Coupe du monde 2027 face à la France, les Pays-Bas doivent donc passer par des barrages. Pour affronter la Hongrie, Damaris Egurrola sera logiquement de la partie avec l'objectif de viser une place en "finale" de ces playoffs.

    Elle aurait pu être tranquille et déjà se projeter sur un voyage au Brésil à l'été 2027. Damaris Egurrola et les Pays-Bas ont, pendant un bon moment, eu les cartes en mains pour se qualifier directement pour la Coupe du monde qui se tiendra dans l'hémisphère sud l'été prochain. Finalement, l'équipe de France féminine a réussi à passer sa tête sur le finish pour prendre cette première place de groupe, directement qualificative. Un gros coup de regret pour les Bataves qui doivent donc passer par des "playoffs" pour espérer être au rendez-vous brésilien.

    Van de Donk également de la partie

    Il y a ainsi quatre matchs à passer sans encombre pour pouvoir y accéder et cela commence par la double confrontation contre la Hongrie durant la trêve d'octobre. Pour ces deux premiers rendez-vous cruciaux, la milieu de terrain d'OL Lyonnes, titulaire contre Chelsea (0-0) fait bien partie de la liste néerlandaise, au même titre que l'ancienne Lyonnaise Daniëlle van de Donk. Les Pays-Bas se déplaceront d'abord à Felcsút le 9 octobre avant de recevoir la Hongrie le 13 du côté de Tilburg.

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