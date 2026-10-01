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Keito Nakamura avec le Japon
Keito Nakamura avec le Japon (Photo by Koji Watanabe / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Nakamura (OL) et le Japon en finale de la Kirin Cup, Himbert buteur avec la France

  • par David Hernandez

    • Relancée par la fédération japonaise après quatre ans d'absence, la Kirin Cup offrira une finale Japon - Nouvelle-Zélande lundi prochain. Titulaire, Keito Nakamura a joué 79 minutes contre l'Équateur (0-0, 5 Tab 4).

    Un premier trophée cette saison pour Keito Nakamura ? Il sera avant tout anecdotique, mais l'ailier de l'OL et le Japon ont la possibilité d'inscrire leur nom au palmarès de la Kirin Cup. Ce tournoi amical a été relancé cette saison après quatre années d'absence et la sélection nippone a tenu son rang face à son public. Après deux amicaux contre l'Uruguay et le Venezuela, les hommes de Hajime Moriyasu affrontaient l'Équateur ce jeudi midi du côté de Yokohama. Comme la Nouvelle-Zélande quelques heures plus tôt, le Japon a dû s'en remettre à une séance de tirs au but pour valider sa présence en finale. Titulaire pour cette demi-finale de la Kirin Cup, Keito Nakamura n'a pas participé à cette épreuve fatidique.

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    Le Lyonnais avait laissé sa place à la 79e minute et a donc vu du banc ses coéquipiers faire un sans-faute. La finale aura lieu le lundi 5 octobre, laissant penser que le Japonais ne sera pas de retour à Lyon avant mercredi. Cela fera déjà deux jours que Rémi Himbert aura repris l'entraînement avec l'OL puisque le jeune attaquant disputait ce jeudi son dernier match avec l'équipe de France U19. Après une défaite contre l'Italie (2-1) et une victoire face à la Croatie (2-1), les Bleuets ont signé un deuxième succès face à la Turquie. Une victoire qui porte la marque de Himbert, auteur d'un deuxième but français à la 13e minute, dans la foulée de l'ouverture du score d'Antoine Valero.

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