En plus des A, l'équipe de France féminine a dévoilé la première liste de la saison des U23 de Philippe Joly. Deux joueuses d'OL Lyonnes en font partie avec Liana Joseph et Wassa Sangaré.

Après les garçons, ce sont aux filles de se plonger dans une première trêve internationale dans la foulée du coup de sifflet final d'OL Lyonnes - Toulouse, samedi en début de soirée (18h). Comme toujours, Jonatan Giráldez va devoir faire avec un groupe en comité très restreint durant une dizaine de jours entre les internationales jouant leur qualification pour la Coupe du monde 2027 et même les plus jeunes. C'est notamment le cas chez les U23 de l'équipe de France. Elles seront deux à rejoindre Clairefontaine à partir de lundi prochain.

De retour d'une très longue blessure, Liana Joseph a été conviée par Philippe Joly pour les deux amicaux contre les Pays-Bas (8 octobre) et l'Italie (12 octobre). Elle ne sera pas la seule représentante d'OL Lyonnes durant ce rassemblement. Après avoir goûté aux Bleues en juin dernier, Wassa Sangaré redescend d'un étage. Au rayon des anciennes Lyonnes, on retrouve notamment Kysha Sylla (Juventus Turin), Charline Coutel (Nuremberg) et Maéline Mendy (Paris FC).