Karl Toko-Ekambi (ex-OL) rejoint Umm Salal au Qatar

Longtemps annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille cet été, Karl Toko-Ekambi a trouvé son nouveau point de chute. L'ancien attaquant de l'OL s'est officiellement engagé à Umm Salal, au Qatar, jusqu'à la fin de l'exercice 2026-2027.

Après plusieurs semaines sans club, Karl Toko Ekambi va donc rester au Qatar. Arrivé à Al-Arabi la saison dernière, le Camerounais quitte finalement la formation qatarie pour rejoindre Umm Salal. Le club évolue désormais en deuxième division mais ambitionne de retrouver rapidement l'élite du football local.

Un nouveau défi pour l'ancien Lyonnais

Avant son passage en Arabie saoudite et au Qatar, Karl Toko Ekambi a connu plusieurs expériences en Europe. Révélé en France, à Sochaux puis Angers, il avait ensuite rejoint Villarreal avant de poser ses valises en janvier 2020, à Lyon. L'attaquant lyonnais a disputé plusieurs saisons avec l'OL entre 2020 et 2023 avant d'être prêté à Rennes puis de continuer sa carrière vers l'Arabie saoudite avec Abha puis Al-Ettifaq, et de découvrir le championnat qatari avec Al-Arabi.

Son arrivée à Umm Salal constitue donc une nouvelle étape dans sa carrière. Le club qatari va pouvoir renforcer son secteur offensif et tenter de retrouver la première division avec le Camerounais comme meneur de jeu devant.