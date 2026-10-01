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Le logo de l'OL
Le logo de l’OL (crédit : David Hernandez)

L'OL accueille un nouveau club partenaire dans l'Allier

  • par Enzo Catolino

    • L'Olympique lyonnais poursuit le développement de son réseau de clubs partenaires. L'Académie Sportive Moulins Football a rejoint la convention de partenariat de l'OL, devenant ainsi le premier club partenaire du club lyonnais dans l'Allier.

    Cette collaboration doit permettre de renforcer les échanges autour de la formation et de l'accompagnement des jeunes joueurs. L'Académie Sportive Moulins Football est engagée depuis plusieurs années dans le développement de sa formation et dispose notamment du label Jeunes FFF niveau Espoir pour la période 2025-2028. Cette distinction fédérale valide la structuration du club et la qualité de son travail de formation auprès des jeunes catégories.

    Le réseau de l'OL continue d'évoluer

    Cette arrivée intervient alors que le réseau de l'Olympique lyonnais connaît plusieurs changements depuis le début de la saison. Ces dernières semaines, le Caluire Sporting Club a lui aussi officialisé son rapprochement avec l'OL. La signature a été actée le 9 septembre, après l'obtention du label permettant au club d'intégrer le dispositif.

    Dans le même temps, le FC Lyon a quitté le réseau après 18 ans de collaboration avec l'Olympique lyonnais. Le club lyonnais a annoncé début septembre la fin du partenariat, expliquant vouloir donner un nouveau sens à ses collaborations. Par ailleurs, le FC Lyon précise que cette décision n'était liée à aucun rapprochement avec un club professionnel. Avec l'arrivée de Moulins, le réseau de l'OL continue d'évoluer, avec de nouvelles collaborations qui viennent compléter les relations déjà établies avec plusieurs clubs de la région.

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