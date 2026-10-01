OL Académie : Lylian Di Nota rejoint les U17 français

Déjà convoqués dans la liste de l'équipe de France U17, Ethan Leveneur et Bojan Zekovic seront finalement accompagnés d'un troisième Lyonnais lors du rassemblement en Espagne. Lylian Di Nota a été appelé par la sélection française pour rejoindre le groupe réuni du 29 septembre au 7 octobre.

Le défenseur de l'OL a intégré le groupe des U17 français après le forfait d'un autre défenseur, blessé. Il vient ainsi compléter la présence lyonnaise au sein des jeunes tricolores, qui vont profiter de cette période pour pouvoir travailler un maximum et ainsi mesurer leurs adversaires, lors du stage, qui s'effectuera en Espagne.

Trois absents contre Dijon

Cette convocation ne reste pas sans conséquence pour l'OL. Les trois joueurs manqueront en effet le prochain rendez-vous de leur équipe en championnat. La cinquième journée est programmée ce dimanche avec un déplacement sur la pelouse de Dijon. Ethan Leveneur, Bojan Zekovic et Lylian Di Nota ne pourront donc pas être présents avec leurs coéquipiers pour cette rencontre. Un coup dur pour le groupe qui devra composer sans ses trois joueurs.

Pour Lylian Di Nota, cette convocation constitue une nouvelle étape pour lui avec les U17 français. Appelé en remplacement d'un joueur blessé, il va pouvoir profiter de ce rassemblement pour engranger un maximum d'expérience.