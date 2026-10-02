Actualités
Pavel Sulc avec la Tchéquie (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)

Après son expulsion contre l'Angleterre, le coach tchèque soutient Pavel Šulc (OL)

  • par Gwendal Chabas

    • Décidément bien malheureux en sélection actuellement, Pavel Šulc a pénalisé la Tchéquie mardi en prenant un carton rouge face à l'Angleterre. Mais son sélectionneur garde confiance en lui.

    À la Coupe du monde l'été dernier, Pavel Šulc (26 capes) avait traversé avec difficulté la compétition. Lui et la Tchéquie s'étaient manqués, terminant derniers de leur poule avec un nul et trois revers. Un échec. Et la rentrée n'est pas meilleure pour l'équipe nationale. Elle vient de perdre deux fois, contre la Croatie (1-2) et l'Angleterre (0-2), à chaque fois à domicile. Vu comme ça, il lui sera difficile de se maintenir dans la première division de la Ligue des nations.

    Mardi, ils ont pourtant lutté comme ils ont pu contre les Britanniques. Mais le carton rouge récolté par le milieu offensif ou attaquant de l'OL dès la 25e minute a fini par peser. Les Tchèques ont pris deux buts en seconde période. Le Lyonnais était évidemment déçu, lui qui manque de réussite. On se souvient qu'il avait provoqué un penalty bien involontaire sur une main au Mondial contre l'Afrique du Sud (1-1).

    Attendu face à l'Angleterre mardi

    Après le revers face aux Anglais, son sélectionneur a pris sa défense. "Il a perdu le contrôle du ballon. Cela peut arriver. Il l'a égaré et a tenté de le récupérer. Il ne jouera pas le prochain match, mais il est important pour nous et sera sans aucun doute un joueur clé à l'avenir. C'est un excellent footballeur et nous avons besoin de lui", a déclaré Santi Denia.

    Pavel Šulc n'affrontera pas les Espagnols samedi pour cause de suspension. Mais il restera avec le groupe. "Il manquera une rencontre, il sera donc au repos contre l'Espagne et devrait être prêt pour le match contre l'Angleterre mardi", a expliqué le nouvel entraîneur de la République tchèque. Pas de retour à Lyon de suite donc pour le polyvalent offensif. Reste à lui faire retrouver la confiance avant de trouver son club.

    à lire également
    Pavel Sulc lors de Tchéquie - Afrique du Sud à la Coupe du monde 2026
    OL : deux défaites pour Šulc et les jeunes Portugais... Les résultats de samedi

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Après son expulsion contre l'Angleterre, le coach tchèque soutient Pavel Šulc (OL) 13:30
    OL : cinq internationaux lyonnais en action ce vendredi 12:40
    La déception de Maxence Caqueret après la défaite de l'OL contre le PSG
    Maxence Caqueret (Côme) amer sur la fin de son histoire à l'OL 11:50
    Ligue 1 : comment les supporters adverses perçoivent le Parc OL 11:00
    Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
    Avant de défier l'OL, Lens disputera son amical contre le Standard de Liège ce vendredi 10:10
    Felix Bacher lors de Paris FC - OL.
    OL : des Lyonnais remplaçants en sélection jeudi 09:25
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    Noah Nartey encore dans la salle d'attente à l'OL 08:40
    Mohamed Yattara, attaquant formé à l'OL
    Mercato : Mohamed Yattara (ex-OL) rejoint Al Arabi aux Émirats arabes unis 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : fin du rassemblement sur une blessure pour Moussa Niakhaté (Sénégal) 07:30
    OL Académie
    OL Académie : Lylian Di Nota rejoint les U17 français 01/10/26
    Le logo de l'OL
    L'OL accueille un nouveau club partenaire dans l'Allier 01/10/26
    Karl Toko-Ekambi avec le Cameroun
    Karl Toko-Ekambi (ex-OL) rejoint Umm Salal au Qatar 01/10/26
    Liana Joseph avec l'équipe de France U19 à l'Euro
    Joseph et Sangaré (OL Lyonnes) avec les U23 de l'équipe de France 01/10/26
    Keito Nakamura avec le Japon
    Nakamura (OL) et le Japon en finale de la Kirin Cup, Himbert buteur avec la France 01/10/26
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : Swierot accompagne Bacha, Becho et Katoto chez les Bleues 01/10/26
    OL Vallée
    Le pôle de loisirs OL Vallée va changer de nom et devenir Funagora 01/10/26
    Damaris Egurrola avant le match Chelsea - OL en mars 2023
    Damaris Egurrola (OL Lyonnes) retrouvera les Pays-Bas durant la trêve 01/10/26
    Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
    OL : Nakamura, Boudache, Bidstrup... Quels Lyonnais jouent ce jeudi ? 01/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut