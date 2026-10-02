Décidément bien malheureux en sélection actuellement, Pavel Šulc a pénalisé la Tchéquie mardi en prenant un carton rouge face à l'Angleterre. Mais son sélectionneur garde confiance en lui.

À la Coupe du monde l'été dernier, Pavel Šulc (26 capes) avait traversé avec difficulté la compétition. Lui et la Tchéquie s'étaient manqués, terminant derniers de leur poule avec un nul et trois revers. Un échec. Et la rentrée n'est pas meilleure pour l'équipe nationale. Elle vient de perdre deux fois, contre la Croatie (1-2) et l'Angleterre (0-2), à chaque fois à domicile. Vu comme ça, il lui sera difficile de se maintenir dans la première division de la Ligue des nations.

Mardi, ils ont pourtant lutté comme ils ont pu contre les Britanniques. Mais le carton rouge récolté par le milieu offensif ou attaquant de l'OL dès la 25e minute a fini par peser. Les Tchèques ont pris deux buts en seconde période. Le Lyonnais était évidemment déçu, lui qui manque de réussite. On se souvient qu'il avait provoqué un penalty bien involontaire sur une main au Mondial contre l'Afrique du Sud (1-1).

Attendu face à l'Angleterre mardi

Après le revers face aux Anglais, son sélectionneur a pris sa défense. "Il a perdu le contrôle du ballon. Cela peut arriver. Il l'a égaré et a tenté de le récupérer. Il ne jouera pas le prochain match, mais il est important pour nous et sera sans aucun doute un joueur clé à l'avenir. C'est un excellent footballeur et nous avons besoin de lui", a déclaré Santi Denia.

Pavel Šulc n'affrontera pas les Espagnols samedi pour cause de suspension. Mais il restera avec le groupe. "Il manquera une rencontre, il sera donc au repos contre l'Espagne et devrait être prêt pour le match contre l'Angleterre mardi", a expliqué le nouvel entraîneur de la République tchèque. Pas de retour à Lyon de suite donc pour le polyvalent offensif. Reste à lui faire retrouver la confiance avant de trouver son club.