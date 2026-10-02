Noah Nartey encore dans la salle d'attente à l'OL

Depuis son arrivée à l'OL, Noah Nartey a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues. Pour l'heure, et soumis à une rude concurrence, il doit se contenter d'un statut de remplaçant.

Ce vendredi à 18 heures, Noah Nartey jouera avec le Danemark contre l'Autriche. Mais contrairement à mars 2026, lorsqu'il avait été appelé avec les A (sans entrer en jeu), il évolue cette fois-ci avec les Espoirs. Sans parler de régression, la trajectoire du milieu de terrain en sélection a pris la même direction que celle à l'OL. Dix mois après son arrivée, il reste pour l'instant un remplaçant souvent utilisé en cours de rencontre, mais pas un titulaire aux yeux de Paulo Fonseca.

L'ancien de Bröndby, venu dans le Rhône en janvier 2026 pour 7,5 millions d'euros hors bonus, avait pourtant démarré sur les chapeaux de roues. Un but décisif à Lille pour sa première apparition, quatre titularisations de suite et deux réalisations pour commencer... Le footballeur de 20 ans avait marqué les esprits pour ses débuts. Puis, son temps de jeu s'est de plus en plus réduit, notamment après mars (53 minutes dont une fois dans le 11 entre avril et mai).

Deux titularisations, deux ouvertures du score

On attendait alors de savoir quelle serait la suite pour le Danois en 2026-2027, avec cette fois-ci une préparation pour monter en puissance. Après quasiment deux mois de compétition, on remarque que les choses n'ont pas changé, du moins sur son statut. Il a entamé deux matchs jusqu'à présent, face à Toulouse (0-2) et Anderlecht (1-2), lorsque son entraîneur a fait tourner. Il lui a bien rendu en ouvrant le score à chaque fois. Mais pour le reste, il n'a que très peu pris part à la campagne préliminaire en Ligue des champions (deux minutes au retour contre Prague) et a passé "seulement" 43 minutes sur la pelouse lors des quatre dernières journées de Ligue 1.

Une utilisation qui a suscité des interrogations, notamment sur son profil qui n'aurait pas les préférences de son coach. Paulo Fonseca a été encourageant envers son joueur avant la trêve. "Noah a fait deux bonnes prestations (contre Toulouse et contre Anderlecht), je suis très content de lui, principalement défensivement. C'était la chose qu’il avait besoin d’améliorer, insiste-t-il. Il s'est montré plus agressif sur ces deux affiches, plus concentré sur notre positionnement. C'est important d’avoir cette sensation d'un footballeur qui progresse."

Pour l'instant, Noh Nartey rentabilise son temps sur le terrain

Le déclic pour celui qui est présenté comme un grand espoir dans son pays ? Pour l'instant on ne le voit pas non plus bousculer la hiérarchie dans l'entrejeu. "Il peut être amené à apporter en cours de partie des solutions intéressantes. L'avoir dans son effectif, c'est une bonne chose", nous explique Philippe Violeau, triple champion de France (2002-2004) et fin connaisseur du poste. Au moins, Noah Nartey a rentabilisé ses passages sur le pré avec tout de même 4 buts en 21 confrontations sous le maillot rhodanien (soit un toutes les 258 minutes).

Ses coéquipiers en tout cas ont remarqué et souligné certaines de ses qualités. "Il apporte sa finesse, loue Rémy Descamps. On voit que sur les deux réalisations qu'il inscrit, ce sont deux instincts de finesse. Il ferme le pied au dernier moment et ça fait mouche à chaque fois. C'est super pour nous d'avoir un garçon avec cette capacité et autant d'atouts dans son jeu. Ça fait du bien au milieu de terrain aussi. On est contents pour lui."

Difficile de bousculer la hiérarchie derrière le capitaine Tolisso

Après cette coupure internationale, le verra-t-on plus régulièrement ? Les rencontres vont s'enchaîner, donc c'est une éventualité. Mais la concurrence est rude dans l'entrejeu, avec son compatriote Mads Bidstrup qui s'affirme dans un autre registre. Lui serait plutôt utilisé dans le rôle de Corentin Tolisso, qui a rappelé face à Rennes pourquoi il était si précieux (4-0). Il faut donc pour Noah Nartey patienter dans l'ombre du capitaine. "Après, c'est dur de choisir, on a du monde dans ce secteur. Beaucoup d'entre eux méritent de jouer, comme Khalis Merah. Il n'a pas fait la pré-saison, mais on croit en lui, il avait l’opportunité de jouer. On peut mettre seulement onze éléments, mais c'est positif quand Noah joue. Il a eu cette réponse positive, il donne beaucoup de confiance à l’entraîneur", insiste Paulo Fonseca.

L'OL devrait, comme lors de l'exercice passé, disputer environ 45-50 matchs. Ce qui fait dire à Philippe Violeau que le natif de Bagsværd aura son mot à dire à un moment ou à un autre. "Il faut du temps de jeu pour prouver de quoi on est capable. Mais la saison est longue donc il aura de quoi se montrer. Je pense qu'il ne doit pas s'inquiéter là-dessus. Il pourra alors démontrer tout son potentiel." Ce serait une arme supplémentaire pour l'Olympique lyonnais, qui ne s'en plaindra pas dans sa quête du top 4 et d'un bon parcours en Ligue Europa.