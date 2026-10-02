Ex-attaquant de l'Olympique lyonnais, Mohamed Yattara poursuit son aventure à l'étranger. À 33 ans, le Guinéen signe dans le 13e club de sa carrière, à Al Arabi, aux Émirats arabes unis.

Ancien international guinéen, formé à l'Olympique lyonnais aux côtés de grands noms, Mohamed Yattara avait intégré le groupe pro de l'OL au début des années 2010. Il a disputé 23 matchs dans le Rhône et inscrit trois buts avant de changer 12 fois de club au cours de sa carrière. Cela avait démarré en 2015 où il avait rejoint, à l'époque, le Standard de Liège.

Au fil de sa carrière, il a pu découvrir différents championnats, notamment à l'étranger où il a pu jouer en Belgique, en Arménie, en Chine, en Irak ou aux Émirats arabes unis. pour la saison 2026-2027, il rejoint le club d'Al Arabi pour entamer le 13e chapitre de sa carrière professionnelle, à 33 ans.

Une nouvelle aventure aux Émirats arabes unis

Après avoir porté le maillot d'Al Dhafra puis de Dibba Al-Hisn, Mohammed Yattara rejoint officiellement son troisième club dans le pays. Le joueur de 33 ans avait participé au stage de l'UNFP cet été pour garder le rythme et ainsi rester à la recherche de nouvelles opportunités. Il rejoint une nouvelle fois les Émirats arabes unis pour entamer un énième chapitre de sa carrière.