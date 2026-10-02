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Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by RYAN PIERSE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL : fin du rassemblement sur une blessure pour Moussa Niakhaté (Sénégal)

  • par Gwendal Chabas

    • Jeudi, Moussa Niakhaté a passé une IRM à Marseille, où le Sénégal doit affronter les Comores. L'examen a révélé une blessure, le capitaine sénégalais retourne donc à Lyon.

    Après leurs deux matchs comptant pour les éliminatoires à la CAN 2027 face au Mozambique (1-1) et à la Tanzanie (0-1), le Sénégal s'apprête à conclure sa trêve internationale par un amical. Dimanche, il affrontera les Comores au Vélodrome, à Marseille. Ce sera sans Moussa Niakhaté, puisque le défenseur de l'OL serait "blessé" indique la Fédération sénégalaise. Dans un communiqué publié jeudi soir, elle précise que le joueur de 30 ans a passé une IRM en arrivant à Marseille.

    Deux fois 90 minutes avec le Sénégal pour Niakhaté

    Des examens visiblement pas très rassurants. Le sélectionneur, Patrick Vieira, a donc "décidé" de le libérer. Forfait pour la rencontre dominicale, il "rejoint son club pour poursuivre sa prise en charge médicale", ajoute la FSF. Après l'avoir vu jouer deux fois 90 minutes, l'Olympique lyonnais ne se plaindra pas que son homme fort de la charnière centrale n'enchaîne pas une troisième sortie.

    Maintenant, reste à savoir quelle est la nature de la blessure, et surtout, sa gravité. Dans une semaine, le capitaine des Lions de la Teranga est attendu à Bollaert. C'est à Lens, vendredi 9 octobre, que l'OL retrouvera la compétition pour la 6e journée de Ligue 1. Un déplacement périlleux, surtout s'il faut se passer de Moussa Niakhaté.

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