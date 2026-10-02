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Felix Bacher lors de Paris FC - OL.
Felix Bacher lors de Paris FC – OL. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL : des Lyonnais remplaçants en sélection jeudi

  • par Enzo Catolino

    • Peu de temps de jeu pour les Lyonnais jeudi avec leur équipe nationale. Kaïl Boudache a néanmoinsconnu sa première apparition avec les Espoirs algériens.

    Rémi Himbert buteur et vainqueur avec la France U19, Keito Nakamura (Japon) en finale de la Kirin Cup... Le jeudi avait bien démarré pour les internationaux lyonnais. Mais la fin fut moins réjouissante. Les trois "B" : Felix Bacher, Mads Bidstrup et Kaïl Boudache étaient tous les trois remplaçants avec l'Autriche, le Danemark et l'Algérie Espoirs. Et seul l'ailier a eu le droit à quelques minutes pour se montrer.

    Les jeunes Algériens, avec Daryll Benlahlou, prêté par l'OL à Montpellier, dans le 11, affrontaient l'Afrique du Sud U23 pour le premier des deux duels amicaux. Les protégés de Rafik Saifi ont frappé les premiers, juste avant la pause. Mais ce but d'avance n'a pas suffi, les Sud-Africains, qui évoluaient à domicile, ont marqué à trois reprises après la pause, pour une victoire finale 3-1. Kaïl Boudache et l'ancien Rhodanien Yacine Chaïb sont entrés en jeu. L'ex-Niçois a ainsi vécu sa première cape en sélection, mais la conclusion n'est certainement pas celle souhaitée. Seconde manche le 4 octobre.

    Bacher et Bidstrup ne quittent pas le banc

    En Europe, et comme lors des deux premières oppositions en Ligue des nations, Felix Bacher n'est pas apparu avec les Autrichiens face à l'Irlande. Il a tout de même vu son équipe revenir d'un 2-0 à la mi-temps grâce à deux réalisations aux 71e et 77e minutes. Le défenseur attend encore de vivre ses débuts avec l'Autriche. Toujours invaincus (deux succès et un nul), les hommes de Ralf Rangnick iront au Kosovo dimanche pour leur quatrième et dernière affiche de la trêve. En cas de victoire, ils feraient un grand pas vers la promotion en Ligue A.

    Mads Bistrup, lui, a eu le droit à un quart d'heure durant le premier match en Norvège (3-2). Mais depuis, le milieu de terrain reste sur le banc. Il n'en est pas sorti jeudi au cours de la réception du Portugal. Les Danois ont perdu une seconde fois, 4-2, mais ils sont encore en course pour la deuxième place de la poule 4. Ils disputeraient ainsi la phase finale de la compétition. Mais pour ça, il leur faudra notamment battre le Pays de Galles chez lui dimanche soir.

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