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Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
Ruben Aguilar, latéral du RC Lens (AFP)

Avant de défier l'OL, Lens disputera son amical contre le Standard de Liège ce vendredi

  • par Enzo Catolino

    • Contrairement à l'OL, le RC Lens retrouve les terrains ce vendredi, à l'occasion d'une rencontre amicale face au Standard de Liège. Le rendez-vous est fixé à 13h30, à la Gaillette.

    La trêve internationale défile et touche progressivement à sa fin pour tous les clubs. Avant de retrouver le championnat vendredi prochain, les Lensois vont avoir droit à une opposition en cette fin de semaine. Les Sang et Or accueilleront les Belges du Standard de Liège ce vendredi 2 octobre à 13h30, dans leur centre d'entraînement de la Gaillette Gervais-Martel. La rencontre se disputera à huis clos.

    Une mise en bouche avant de recevoir l'OL

    Grâce à ce match, le Lens du nouveau coach Yannick Cahuzac va retrouver le rythme progressif de la compétition après plusieurs jours sans partie officielle. Le nouvel entraîneur nordiste devra tout de même composer sa formation avec les absences de plusieurs internationaux, retenus avec leur sélection durant cette coupure.

    Mais sur le terrain, Florian Thauvin ou encore Ruben Aguilar seront bien là pour se remettre en jambe. Une semaine plus tard, le RC Lens accueillera l'OL, à Bollaert, vendredi 9 octobre, pour la 6e journée de Ligue 1. Pour les Lyonnais, ce sera le prochain rendez-vous officiel après cette longue pause internationale puisque le staff de Paulo Fonseca n'avait pas suffisamment d'éléments disponibles pour un amical.

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