Ligue 1 : comment les supporters adverses perçoivent le Parc OL

L'Association nationale des supporters a publié jeudi une étude sur les stades de France et les déplacements des supporters. Voici ce qui va, et ce qui pèche encore au Parc OL.

Les spectateurs visiteurs aiment-ils venir au Parc OL ? L'Association nationale des supporters a partagé jeudi les résultats d'une grande enquête menée auprès des fans sur la saison 2025-2026. Au total, elle a reçu plus de 1500 réponses, ce qui, en comptant les groupes ayant répondu de façon collective, représente au minimum 57 000 personnes. Le sujet de l'étude portait sur les déplacements dans les enceintes de l'Hexagone, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, en National et en Coupe de France. Avec surtout la question de la qualité de l'accueil.

De manière générale, il en ressort que la double fouille par les stadiers puis la police ou la gendarmerie "constitue le premier facteur de dégradation" de l'expérience. Le "comportement des forces de l'ordre est jugé plus sévèrement que celui du personnel des clubs" et "les conditions matérielles sont souvent insuffisantes" sont les deux autres enseignements principaux. Surtout, le rapport souligne que "les restrictions administratives se sont banalisées". Il apparaît que 63% des déplacements en L1 étaient encadrés, voire interdits par les autorités. Nous sommes loin de la "mesure d'exception" comme elle était présentée.

Un parcage "trop haut" qui "réduit la visibilité"

Concernant l'Olympique lyonnais, l'échantillon n'était pas suffisant pour qu'il figure dans le classement. Il fallait au moins 15 retours. Néanmoins, il obtient une bonne note dans le détail ville par ville : 2,91 sur 4. Son point fort ? Les fouilles par les stadiers "sont correctes", mais les effets seraient insuffisants, ce qui conduirait à "une longue attente". Mais ce qui pèche vraiment, c'est l'emplacement du parcage. L'espace est "très haut et très loin du terrain, avec gros filet devant", ce qui nuit à la visibilité. Il est effectivement installé au dernier étage entre le virage Sud et la tribune Est.