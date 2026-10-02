Actualités
La déception de Maxence Caqueret après la défaite de l'OL contre le PSG
La déception de Maxence Caqueret après la défaite de l’OL contre le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Maxence Caqueret (Côme) amer sur la fin de son histoire à l'OL

  • par Enzo Catolino

    • Parti de l'OL en janvier 2025 pour rejoindre Côme, Maxence Caqueret a longtemps gardé une certaine discrétion sur les derniers mois de son aventure lyonnaise. Dans un podcast, il est revenu sur cette période difficile marquée par son déclassement et plusieurs incompréhensions avec le staff de Pierre Sage.

    Après une saison 2023-2024 à rebondissements, Maxence Caqueret a vécu un début d'exercice tout aussi compliqué. Rapidement, son temps de jeu a diminué et son statut a changé au sein du groupe. Une situation forcément compliquée à vivre pour un joueur formé au club, troisième capitaine à l'époque.

    "La descente aux enfers a été immédiate et c'était dur"

    "Je faisais partie des cadres du vestiaire, j'étais aux alentours des 200 matchs à 24 ans (184, NDLR). La descente aux enfers a été immédiate et c'était dur", raconte-t-il dans le podcast Kampo. L'ancien Lyonnais assure pourtant avoir poursuivi le travail normalement. "Je continuais de bosser, je m'entraînais bien. J'avais du temps de jeu, mine de rien. Mais c'est pas ce que je voulais et c'est pas ce que j'avais eu toutes ces années", explique-t-il. Cette période a également pesé en dehors du terrain. Maxence Caqueret évoque un passage difficile pour son entourage.

    Un manque d'accompagnement ressenti

    Pour le milieu français, le problème n'était pas uniquement de perdre sa place. Il aurait surtout souhaité avoir davantage d'échanges pour comprendre la situation. "À ce moment-là, peut-être qu'on me juge pas comme on devrait me juger", estime-t-il. Maxence Caqueret reconnaît que ses performances étaient moins bonnes, mais il affirme que le contexte collectif n'était pas favorable (l'équipe oscillait entre 5e et 6e en janvier 2025). "J'aurais peut-être aimé qu'on me parle un petit peu plus. Peut-être tout simplement m'expliquer un peu que la période est moins bonne actuellement, qu'on a besoin de faire des changements mais que mon rôle ne bouge pas. Et c'est pas ce ressenti que j'ai eu à ce moment-là". Il explique avoir eu la sensation d'être mis de côté.

    L'épisode d'Auxerre, un tournant

    Quelques semaines plus tard, une nouvelle décision va renforcer ce sentiment. Pierre Sage choisit de ne pas retenir le natif de Vénissieux pour la réception Auxerre en octobre 2024. Le joueur confie avoir été particulièrement surpris de la décision. "Je m'attendais pas à être hors groupe dans un match", raconte-t-il. Le technicien lui avait alors expliqué que la décision était liée aux intérêts qu'il avait auprès de certains clubs. Néanmoins, Maxence Caqueret a très mal vécu ce choix : "Pour moi, c'était limite un manque de respect".

    Le footballeur de 26 ans précise néanmoins que sa relation avec Pierre Sage reposait sur le respect et qu'il lui avait directement fait part de son incompréhension. Cet événement lui avait donné une motivation supplémentaire pour retrouver le 11. "À ce moment-là, je voulais me battre pour récupérer ma place", clame-t-il. Quelques mois plus tard, son aventure à l'OL s'est pourtant terminée. Une dernière ligne droite que le joueur considère comme son seul regret après 12 années passées dans cette formation. Le voilà aujourd'hui à Côme, où il a retrouvé la Ligue des champions.

    à lire également
    OL : cinq internationaux lyonnais en action ce vendredi

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL : cinq internationaux lyonnais en action ce vendredi 12:40
    La déception de Maxence Caqueret après la défaite de l'OL contre le PSG
    Maxence Caqueret (Côme) amer sur la fin de son histoire à l'OL 11:50
    Ligue 1 : comment les supporters adverses perçoivent le Parc OL 11:00
    Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
    Avant de défier l'OL, Lens disputera son amical contre le Standard de Liège ce vendredi 10:10
    Felix Bacher lors de Paris FC - OL.
    OL : des Lyonnais remplaçants en sélection jeudi 09:25
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    Noah Nartey encore dans la salle d'attente à l'OL 08:40
    Mohamed Yattara, attaquant formé à l'OL
    Mercato : Mohamed Yattara (ex-OL) rejoint Al Arabi aux Émirats arabes unis 08:00
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : fin du rassemblement sur une blessure pour Moussa Niakhaté (Sénégal) 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Académie
    OL Académie : Lylian Di Nota rejoint les U17 français 01/10/26
    Le logo de l'OL
    L'OL accueille un nouveau club partenaire dans l'Allier 01/10/26
    Karl Toko-Ekambi avec le Cameroun
    Karl Toko-Ekambi (ex-OL) rejoint Umm Salal au Qatar 01/10/26
    Liana Joseph avec l'équipe de France U19 à l'Euro
    Joseph et Sangaré (OL Lyonnes) avec les U23 de l'équipe de France 01/10/26
    Keito Nakamura avec le Japon
    Nakamura (OL) et le Japon en finale de la Kirin Cup, Himbert buteur avec la France 01/10/26
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : Swierot accompagne Bacha, Becho et Katoto chez les Bleues 01/10/26
    OL Vallée
    Le pôle de loisirs OL Vallée va changer de nom et devenir Funagora 01/10/26
    Damaris Egurrola avant le match Chelsea - OL en mars 2023
    Damaris Egurrola (OL Lyonnes) retrouvera les Pays-Bas durant la trêve 01/10/26
    Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
    OL : Nakamura, Boudache, Bidstrup... Quels Lyonnais jouent ce jeudi ? 01/10/26
    Des joueurs de l'OL victimes de fuites de données personnelles 01/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut