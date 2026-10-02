Maxence Caqueret (Côme) amer sur la fin de son histoire à l'OL

Parti de l'OL en janvier 2025 pour rejoindre Côme, Maxence Caqueret a longtemps gardé une certaine discrétion sur les derniers mois de son aventure lyonnaise. Dans un podcast, il est revenu sur cette période difficile marquée par son déclassement et plusieurs incompréhensions avec le staff de Pierre Sage.

Après une saison 2023-2024 à rebondissements, Maxence Caqueret a vécu un début d'exercice tout aussi compliqué. Rapidement, son temps de jeu a diminué et son statut a changé au sein du groupe. Une situation forcément compliquée à vivre pour un joueur formé au club, troisième capitaine à l'époque.

"La descente aux enfers a été immédiate et c'était dur"

"Je faisais partie des cadres du vestiaire, j'étais aux alentours des 200 matchs à 24 ans (184, NDLR). La descente aux enfers a été immédiate et c'était dur", raconte-t-il dans le podcast Kampo. L'ancien Lyonnais assure pourtant avoir poursuivi le travail normalement. "Je continuais de bosser, je m'entraînais bien. J'avais du temps de jeu, mine de rien. Mais c'est pas ce que je voulais et c'est pas ce que j'avais eu toutes ces années", explique-t-il. Cette période a également pesé en dehors du terrain. Maxence Caqueret évoque un passage difficile pour son entourage.

Un manque d'accompagnement ressenti

Pour le milieu français, le problème n'était pas uniquement de perdre sa place. Il aurait surtout souhaité avoir davantage d'échanges pour comprendre la situation. "À ce moment-là, peut-être qu'on me juge pas comme on devrait me juger", estime-t-il. Maxence Caqueret reconnaît que ses performances étaient moins bonnes, mais il affirme que le contexte collectif n'était pas favorable (l'équipe oscillait entre 5e et 6e en janvier 2025). "J'aurais peut-être aimé qu'on me parle un petit peu plus. Peut-être tout simplement m'expliquer un peu que la période est moins bonne actuellement, qu'on a besoin de faire des changements mais que mon rôle ne bouge pas. Et c'est pas ce ressenti que j'ai eu à ce moment-là". Il explique avoir eu la sensation d'être mis de côté.

L'épisode d'Auxerre, un tournant

Quelques semaines plus tard, une nouvelle décision va renforcer ce sentiment. Pierre Sage choisit de ne pas retenir le natif de Vénissieux pour la réception Auxerre en octobre 2024. Le joueur confie avoir été particulièrement surpris de la décision. "Je m'attendais pas à être hors groupe dans un match", raconte-t-il. Le technicien lui avait alors expliqué que la décision était liée aux intérêts qu'il avait auprès de certains clubs. Néanmoins, Maxence Caqueret a très mal vécu ce choix : "Pour moi, c'était limite un manque de respect".

Le footballeur de 26 ans précise néanmoins que sa relation avec Pierre Sage reposait sur le respect et qu'il lui avait directement fait part de son incompréhension. Cet événement lui avait donné une motivation supplémentaire pour retrouver le 11. "À ce moment-là, je voulais me battre pour récupérer ma place", clame-t-il. Quelques mois plus tard, son aventure à l'OL s'est pourtant terminée. Une dernière ligne droite que le joueur considère comme son seul regret après 12 années passées dans cette formation. Le voilà aujourd'hui à Côme, où il a retrouvé la Ligue des champions.