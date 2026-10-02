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Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
Martin Satriano buteur lors d’OL – Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Martin Satriano (Getafe) se livre sur son passage à l'OL

  • par Enzo Catolino

    • Transféré définitivement à Getafe, Martin Satriano est revenu sur ses expériences en Ligue 1. Passé par Brest, Lens puis l'OL, l'attaquant uruguayen conserve un souvenir "étrange" de son aventure lyonnaise.

    Martin Satriano a retrouvé des couleurs en Espagne. Recruté définitivement par Getafe en mars après un prêt débuté en janvier 2026, l'Uruguayen s'est très rapidement adapté à son nouvel environnement. Une situation qui contraste grandement avec son passage à l'OL, où il n'a pas totalement pu exprimer son plein potentiel. Arrivé dans la dernière ligne droite de la fenêtre de transferts, l'avant-centre sortait d'une rupture du ligament croisé. Cette situation qui a pesé sur son rendement avec le club. En dix-neuf apparitions, il a inscrit seulement trois buts.

    "Je ne suis pas arrivé dans la forme que j'aurais aimée"

    Interrogé par TopMercato sur cette période, l'attaquant de 25 ans estime que son expérience dans le Rhône a été particulière. "Je me dis toujours que mon passage à Lyon a été un peu étrange. Je suis arrivé en toute fin de mercato et revenais d'une longue blessure au genou, je n'avais pas encore récupéré à 100%", a-t-il expliqué.

    Malgré cette situation délicate, Martin Satriano estime avoir tout fait pour être en forme et apte à jouer. "J’ai essayé de tout faire pour être disponible pour tous les matchs, sauf peut-être un ou deux", a-t-il confié. Un bilan offensif limité, mais qui ne l'empêche pas de garder une certaine affection pour ce semestre lyonnais. Il explique avoir apprécié évoluer dans une formation de cette dimension et devant le public rhodanien.

    "Lyon est une très grande équipe, c'est difficile de dire non. [...] J'ai pris du plaisir et je serai toujours reconnaissant envers lui et les supporters qui m'ont toujours soutenu", a-t-il déclaré. Depuis son départ, il a retrouvé de l'efficacité avec Getafe (7 réalisations en 27 apparitions).

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