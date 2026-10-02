OL Académie : le programme du week-end

Après un week-end sans matchs pour plusieurs équipes de l'académie, les jeunes Lyonnais et Lyonnaises retrouvent les terrains ce week-end. Du samedi 3 au dimanche 4 octobre, plusieurs formations de l'OL et d'OL Lyonnes sont engagées.

Un déplacement difficile pour la réserve, un derby très attendu pour les U19 féminines et d'autres matchs importants sont au programme pour plusieurs équipes de l'académie lyonnaise. Le groupe Pro 2 ouvrira le bal samedi avant que les autres formations prennent le relais dimanche pour clôturer ce week-end chargé.

La réserve retrouve le championnat à Jura Dolois

La réserve de l'Olympique lyonnais sera la première à entrer en lice. Elle se déplacera samedi à 18 heures sur la pelouse de Jura Dolois, pour la quatrième journée du nouveau National 2. Après trois journées, les joueurs de Gueïda Fofana comptent cinq points et se situent en milieu de tableau. Leur futur rival présente un bilan de sept unités et se classe troisième. Le déplacement s'annonce donc particulièrement disputé.

Les U19 veulent confirmer face au Paris FC

Dimanche 4 octobre à 15 heures, les U19 de l'OL recevront le Paris FC. Les Gones restent sur une victoire importante face à Sochaux (0-1), après avoir connu un début de saison très compliqué avec notamment des défaites face à Clermont, Annecy et Auxerre. Cette rencontre doit permettre aux joueurs de Karim Bounouara de confirmer leur regain de forme et ainsi tenter de remonter au classement.

Les U17 se déplacent à Dijon

Les jeunes Rhodaniens seront également en déplacement ce dimanche. À 15 heures, les protégés de Florent Balmont affronteront Dijon pour la sixième journée du championnat. Ils restent sur une victoire spectaculaire face à Auxerre (4-3) et chercheront à poursuivre sur cette dynamique en Bourgogne. Avec trois victoires pour deux défaites, les Lyonnais restent tout de même dans la première partie du tableau.

Derby attendu pour les U19 féminines

Concernant les féminines, les U19 d'OL Lyonnes auront droit au premier derby de la saison contre l'AS Saint-Étienne. La rencontre se jouera dimanche à 15 heures dans le Forez. Elles abordent cette confrontation avec le plein de confiance puisqu'elles ont remporté leurs quatre premières sorties et occupent la première place du classement.

La réserve féminine reçoit l'Olympique de Marseille

Enfin, la réserve d'OL Lyonnes sera également à Meyzieu dimanche. Après son revers contre Albi Marssac (3-4), la formation de Julien Perney accueillera l'Olympique de Marseille en D3 féminine. Les Lyonnaises tenteront de repartir de l'avant après cette première contreperformance de l'exercice.

Le programme de l'académie lyonnaise ce week-end

Jura Dolois - OL 2, samedi 3 octobre à 18h

OL U19 - Paris FC U19, dimanche 4 octobre à 15h

Dijon U17 - OL U17, dimanche 4 octobre à 15h

AS Saint-Étienne U19F - OL Lyonnes U19F, dimanche 4 octobre à 15h

OL Lyonnes 2 - Olympique de Marseille 2, dimanche 4 octobre à 15h