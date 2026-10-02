OL Lyonnes est le club le plus représenté en équipe de France. Cinq Lyonnaises sont présentes dans la liste de la FFF, pour participer au prochain Mondial U17, qui se déroulera au Maroc.

Les années se suivent et se ressemblent. La formation lyonnaise continue d'alimenter les sélections de jeunes. Pour le Mondial U17, la France pourra compter sur cinq Fenottes : Emma Motyka et Rosie Olando chez les défenseures, Maëly Ane et Méhisane Adi, au milieu de terrain, ainsi que Léa Motyka, attaquante. Des habituées de ces rassemblements nationaux. Avec ces cinq footballeuses, OL Lyonnes est tout simplement le club le plus représenté dans cette liste tricolore.

Prochain rendez-vous : le mondial

Les cinq joueuses vont désormais se préparer à un tournoi majeur. Elles tenteront d'accompagner les Bleuettes le plus loin possible dans cette Coupe du monde et ainsi poursuivre leur progression au niveau international. Elles seront partie intégrante de l'effectif de Franck Plenecassagne. Le sélectionneur a appelé 21 éléments pour la compétition qui commencera le 17 octobre au Maroc.

Les Bleuette ont rendez-vous le 12 à Clairefontaine. Puis, elles s'envoleront pour Rabat afin d'essayer de remporter le sacre planétaire après l'argent à l'Euro en mai dernier. L'épreuve démarrera pour elles le dimanche 18 octobre à 17 heures face au Venezuela, avant de se poursuivre contre le Japon le mercredi 21 octobre à 20 heures. Les Françaises termineront leur phase de poules devant la Zambie le samedi 24 octobre à 20 heures. Les deux premières nations de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes seront qualifiées pour les huitièmes de finale.