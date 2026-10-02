OL : ultime entraînement avant un week-end de repos

Cinq séances et puis un peu de repos. L'OL a le temps avant son prochain match à Lens. Les joueurs souffleront donc samedi et dimanche après des entraînements du lundi à ce vendredi.

Ils ne sont pas nombreux, même si Adil Hamdani a retrouvé les installations de Décines en milieu de semaine. Après deux semaines de trêve, le groupe de l'OL est toujours réduit à une dizaine d'éléments. La majorité des internationaux reviendront mardi ou mercredi prochain après la coupure avec leur sélection. En attendant, leurs coéquipiers restés à Lyon ont repris l'entraînement lundi dernier. Le retour des choses sérieuses après la victoire face à Rennes (4-0) et les "vacances" qui ont suivi.

6 matchs en 23 jours à la reprise

Corentin Tolisso, Clinton Mata ou encore Tyler Morton ont participé à cinq séances, dont la dernière ce vendredi. Après cette bonne remise en route, et alors que l'Olympique lyonnais, contrairement à plusieurs autres clubs de Ligue 1, dont son futur adversaire, Lens, ne jouera pas de match amical, les Rhodaniens vont de nouveau couper. Le staff leur laisse le week-end de libre. Les derniers instants de répit avant un mois d'octobre qui s'annonce intense avec 6 rencontres en 23 jours.

Paulo Fonseca l'a dit, le travail est surtout individuel actuellement au GOLTC. Mais avec le retour progressif des joueurs partis en sélection, il sera temps de se pencher plus en profondeur sur le déplacement à Bollaert le vendredi 9 octobre.