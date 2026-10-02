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Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
Rémi Himbert et Khalis Merah lors d’OL – PAOK (UEFA)

OL : jeune dans les chiffres, moins sur le temps de jeu en Ligue 1

  • par Enzo Catolino

    • L'OL fait partie des équipes les plus jeunes de Ligue 1 depuis le début de la saison. Mais derrière cette moyenne d'âge relativement basse, les U21 disposent encore d'un temps de jeu limité.

    Après les cinq premières journées de Ligue 1, l'OL affiche une moyenne d'âge de 25 ans et 337 jours. Le club rhodanien figure ainsi parmi les équipes les plus jeunes du championnat. Seuls Strasbourg (22 ans), Toulouse (23 ans), Auxerre (24 ans) et Lorient (16 ans et 16 jours) ont un 11 moins âgé. Mais plusieurs écuries s'appuient davantage sur leurs "débutants" pour leur donner du temps de jeu.

    Cinq U21 utilisés par l'OL

    Car cette jeunesse ne se traduit pas encore par une large utilisation des footballeurs de moins de 21 ans. Depuis le début de la saison, "seulement" cinq ont été utilisés par Paulo Fonseca : Rémi Himbert, Noah Nartey, Khalis Merah, Julien Duranville et Kaïl Boudache. Le cas de l'international U19 français est particulièrement intéressant à retenir. Il figure parmi les dix plus jeunes joueurs à avoir débuté un match de Ligue 1 cette saison. Néanmoins, il est très peu utilisé par Paulo Fonseca, lui qui avait fait un début de préparation convaincant cet été. On l'a vu 63 minutes sur le terrain à Toulouse lors de la J1 (0-2).

    Une jeunesse à développer encore

    Dans ce domaine, l'Olympique lyonnais se retrouve dans une situation assez particulière. Son équipe est l'une des plus jeunes de l'élite en termes de moyenne d'âge, mais il est l'un de ceux ayant le moins utilisé ses U21 depuis le début de l'exercice. À titre de comparaison, Strasbourg et Toulouse en ont déjà utilisé neuf, tandis que Monaco en compte sept.

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