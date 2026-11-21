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Le mardi 24 novembre, la Fondation OL organise un forum de l’emploi au Parc OL. De 13 h 30 à 16 h 30, plusieurs entreprises prestataires du club lyonnais seront présentes au Club des Cents pour rencontrer les candidats intéressés par les métiers liés aux jours de match et aux grands évènements.

Travailler dans l’environnement de l’Olympique lyonnais ne se résume pas simplement aux métiers du football. À l’occasion de d’un forum de l’emploi, organisé au Parc OL, les différents visiteurs pourront découvrir les professions qui permettent d’assurer le bon déroulement des rencontres et des évènement organisés au grand stade de Décines. Les entreprises qui interviennent auprès du club cherchent actuellement à renforcer leurs équipes.

Des postes à pourvoir autour des jours de match

Ce forum permettra aux candidats d’échanger directement avec les entreprises prestataires de l’OL. L’objectif est notamment de faire découvrir les différents métiers exercés au sein de l’enceinte lyonnaise. Ce sera aussi l’occasion de présenter les postes actuellement à pourvoir.



Pour aller au forum, l’accès se fera par la porte G. Pour rejoindre le site en transports en commun, les visiteurs pourront emprunter le tramway T7 et descendre à l’arrêt Décines OL Vallée. Un stationnement sera également possible au parking P4. Pour toutes les personnes intéressées, il faut dès à présent s’inscrire via le formulaire mis à disposition par l’Olympique lyonnais.