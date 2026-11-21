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Lily Yohannes va retrouver la sélection américaine. La joueuse d’OL Lyonnes fait partie des convoquées pour disputer le championnat féminin de la Concacaf. C’est une compétition importante pour les États-Unis, qui chercheront à décrocher leur qualification pour la Coupe du monde 2027.

À 19 ans, la Lyonnaise Lily Yohannes est une nouvelle fois la plus jeune joueuse du groupe américain. À son âge, elle compte déjà 22 sélections et un but avec les États-Unis. Après avoir figuré dans la pré-liste au début du mois, elle a donc bien été conservée pour la phase finale de la compétition.

Une qualification pour le Mondial 2027 en jeu

Les États-Unis débuteront leur tournoi le 27 novembre face au Salvador, en quarts de finale. L’objectif est très clair pour la sélection américaine : remporter cette rencontre pour accéder aux demi-finales et valider directement son billet pour la Coupe du monde 2027, qui sera organisée au Brésil.

La compétition se poursuivra ensuite le 1er décembre avec les demi-finales, avant la finale qui se déroulera le 5 décembre. Au-delà du titre continental, le tournoi permettra également de distribuer les places pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Pour Lily Yohannes, ce rassemblement représente une nouvelle occasion de s’installer considérablement dans le groupe américain. Elle aura l’occasion de représenter les États-Unis dans une compétition majeure.