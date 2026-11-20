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Autrice d’un nouveau but cette saison, Melchie Dumornay a reçu le trophée de meilleure joueuse d’Arsenal – OL Lyonnes (0-2). Une récompense que l’Haïtienne aurait plutôt remise à sa coéquipière Jule Brand.

Elles se tirent la bourre depuis le début de saison. Dans des styles certes bien différents, mais il n’est pas incongru de dire que Melchie Dumornay et Jule Brand sont les deux meilleures joueuses d’OL Lyonnes dans cette première partie de saison. Cela s’est une nouvelle fois reflété jeudi soir dans la banlieue nord de Londres pour le cinquième match en Ligue des champions. Face à Arsenal, les Fenottes ont encore pu compter sur l’Haïtienne et l’Allemande, autrices des deux buts rhodaniens (0-2).

Plutôt à la passe depuis le début de la saison, Brand a fait sauter le verrou anglais à la 24e, tout en montrant une certaine assurance défensive. Cela aurait certainement dû lui permettre de rafler le trophée de meilleure joueuse de la rencontre. C’était sans compter sur Dumornay, assez surprise d’obtenir la récompense. « Je pensais qu’elle allait prendre le trophée. Elle nous aide énormément sur le terrain, avec et sans le ballon.«

« On a su marquer et être calme quand il le fallait »

Jeudi soir, c’est avant tout une équipe dans sa globalité qui a fait une forte impression face aux Gunners. Ces dernières donnent l’impression d’être moins souveraines que ces dernières saisons, mais la maîtrise d’OL Lyonnes a bien été au rendez-vous. Sans dire qu’il y avait un message à envoyer à Londres, les joueuses de Jonatan Giráldez ont en tout cas eu la bonne mentalité. « Pour gagner ici, on savait qu’il fallait mettre de la rigueur du début à la fin, contrôler le match avec le bon tempo. On a réussi à ce que le match aille dans notre sens, a poursuivi l’Haïtienne. Notre qualité technique, le respect de nos positions nous ont aidées. On a su quand il fallait y aller, quand il fallait être calme, marquer dans les bons moments. Il faut qu’on garde ça pour la suite. »

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, OL Lyonnes a désormais une première place à aller chercher.