Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

À la veille de se rendre à Lille pour la première de Carlos Vicens, l’OL doit encore digérer le départ de Paulo Fonseca. En interne, Corentin Tolisso a d’ailleurs eu des mots forts au moment d’apprendre que le technicien portugais s’en allait.

Pour Paulo Fonseca, la page OL est tournée depuis déjà deux semaines. Le technicien a déjà pris place sur le banc du Sporting Portugal en compétition officielle. Pour l’OL, la page est aussi tournée, mais il manque encore de voir Carlos Vicens à l’œuvre. Les débuts du coach espagnol auront lieu ce samedi du côté de Lille et tout cela sera forcément scruté. Depuis dix jours, le nouvel entraîneur lyonnais prend petit à petit ses marques dans son nouvel environnement, avec ses nouveaux joueurs. Ces derniers avaient logiquement accusé le coup au moment d’apprendre le départ de Paulo Fonseca.

« C’est difficile à accepter »

Et pour ceux qui en doutaient encore, l’inside produit par OLPlay et dévoilé jeudi l’a confirmé. Personne ne s’attendait vraiment à ce coup de théâtre. Ayant réuni son ancien groupe le lendemain de la victoire contre Angers, le Portugais a expliqué ses raisons. Avant de voir son capitaine Corentin Tolisso avoir des mots assez crus. « Vous nous avez répété : ‘N’abandonnez pas, n’abandonnez pas’, mais aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est vous qui nous abandonnez et c’est difficile à accepter, même si je comprends ce que représente ce club. » Des propos forts et pourtant qui rajoutent encore un peu plus de leadership au milieu.