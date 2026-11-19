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En voyage du côté de Londres, OL Lyonnes a fait preuve d’une vraie maitrise pour se défaire d’Arsenal (0-2). Sans jamais vraiment trembler, les Lyonnaises ont signé un quatrième succès en cinq matchs et se qualifient pour les quarts de finale.

Objectif rempli ! Il n’y aura même pas besoin d’attendre le dernier match à Décines contre le BK Häcken pour valider la qualification dans le top 4. Cette mission a été validée dès ce jeudi soir du côté de Meadow Park. Dans la banlieue nord de Londres, OL Lyonnes a fait ce qu’il fallait pour s’offrir un quatrième succès en cinq matchs (0-2). Pourtant, face à Arsenal, la tâche ne s’annonçait pas des plus faciles. C’était sans compter sur la maitrise lyonnaise pendant quasiment toute la rencontre.

70% de possession en première mi-temps

Jonatan Giráldez voulait voir son équipe montrer son meilleur visage face à l’un de ses concurrents, l’Espagnol n’a pas dû être déçu ce jeudi soir. Il y a bien eu ce coup de moins bien au retour des vestiaires, mais OL Lyonnes n’a jamais vraiment tremblé face à Arsenal. Ayant pris le match par le bon bout avec cette première tentative de Yohannes (3e) puis celle en force de Becho (9e), les Fenottes ont confisqué le ballon (70% de possession à la pause). Il a souvent navigué dans la surface londonienne, sans de grosses occasions. Et puis Jule Brand est sortie du bois face à l’une de ses proies favorites.

Un tir cadré pour Arsenal

Pour le troisième match de suite contre Arsenal, l’Allemande a trouvé la faille (0-1, 24e) sur un bon centre de Becho. Une ouverture du score logique même si les Lyonnaises n’ont pas réussi à faire le break, malgré une Katoto remuante. Ayant laissé passer l’orage en début de deuxième, les coéquipières de Wendie Renard ont mis un coup sur la tête de leurs adversaires juste avant l’heure de jeu. Intenable en Première Ligue, Melchie Dumornay a envoyé un missile du gauche dans la lucarne de Rodriguez (0-2, 57e). L’Haïtienne a eu l’opportunité d’inscrire un doublé (72e) mais OL Lyonnes a fait preuve de sérieux jusqu’au bout. Objectif rempli, place à Strasbourg dimanche (15h).