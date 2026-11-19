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Ce jeudi 19 novembre marquait la reprise pour tout le groupe à deux jours du déplacement à Lille, pour la première du nouvel entraîneur Carlos Vicens. Avec peu de temps pour préparer le match, les derniers arrivés ont pu faire la connaissance de leur nouveau technicien. Néanmoins Nicolás Tagliafico et Clinton Mata manquent à l’appel.

Samedi 21 novembre, l’OL se déplacera sur la pelouse de Lille, à l’occasion de la 11e journée de championnat. Avec la trêve internationale, le nouvel entraîneur n’a pas pu bénéficier de tous ses joueurs pour constituer les premiers entraînements. Mais, à partir de ce jeudi, il a pu faire la connaissance des retardataires lors de l’entraînement du jour, en marge du voyage dans le Nord ce week-end, pour affronter le deuxième de Ligue 1.

Niakhaté et Nakamura de retour, Tagliafico et Mata absents

Comme prévu, Moussa Niakhaté et Keito Nakamura ont fait leur retour ce jeudi à l’entraînement. Concernant les autres, Nicolás Tagliafico n’est toujours pas revenu de son rassemblement avec l’Argentine et ne figurera probablement pas dans le groupe de Carlos Vicens pour Lille. De son côté, Clinton Mata, présent à l’entraînement en début de semaine, n’était pas à la séance du jour. Pour le reste, hormis les blessés, le groupe était au complet.