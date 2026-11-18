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Au cours d’une longue prise de parole d’une bonne heure, Michele Kang a notamment évoqué la question de la suite pour l’OL. Et l’Américaine compte bien être de la partie.

De nombreux sujets ont été mis sur la table ce mercredi. Au cours d’une allocution, puis d’une série de questions-réponses, Michele Kang (propriétaire de l’OL) et Michael Gerlinger (directeur général) ont abordé différentes thématiques autour du club. L’Américaine a notamment évoqué la suite et l’avenir financier.

Un point important au vu de la situation de l’Olympique lyonnais. Par exemple, est-elle en quête d’investisseurs qui pourraient l’épauler et l’aider à redresser le navire ? « Il s’agit toujours de savoir si c’est intéressant d’avoir de nouveaux investisseurs. Il n’y a pas de plan. J’ai déjà investi mon argent personnel, il n’y a pas d’hoirozon défini. Mais sur le parcours de la reconstruction, si quelqu’un se présente, nous étudierons cela bien sûr, a-t-elle confié. Avant ça, on doit faire de l’ordre et du « tri dans la maison ». »

« Je suis là pour du long terme, pour redresser le club »

Stabiliser les comptes et « revenir à l’équilibre », voilà sa mission. Et Michele Kang n’a a priori pas l’intention de partir avant d’y être arrivée. « Vous savez, pour chaque entreprise que j’ai dirigée, tout est à vendre à un moment ou à un autre, a rappelé la femme d’affaires. Mais moi, je suis là pour du long terme, pour redresser le club. Cela prendra plusieurs années, déjà pour atteindre le seuil de rentabilité, pour revenir à l’équilibre budgétaire, et avoir une situation financière saine. Ensuite, on veut atteindre les succès sportifs, développer les talents de l’académie et notre base de supporteurs... » Tout un programme.