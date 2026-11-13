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S’il n’est pas allé au bout de son ambition, l’OL a bénéficié des tours préliminaires de Ligue des champions. Cela lui permet de gonfler ses recettes au premier trimestre.

À quel point l’OL aurait profité d’un retour en Ligue des champions ? Sur le plan sportif, supporters et observateurs auraient vécu de belles soirées, comme à la grande époque. Reste à savoir s’il pouvait rivaliser avec les meilleures écuries européennes. Mais c’est surtout au niveau financier que les regrets sont immenses au vu de la situation lyonnaise. En jetant un coup d’œil au bilan du produit des activités – les recettes – du premier trimestre 2026-2027, on s’en rend très vite compte.

6,4 millions d’euros en quatre matchs

Sur la période de juillet à septembre 2026, le club a participé aux tours préliminaires de la C1, échouant à se qualifier devant Fenerbahçe. Cette confrontation, et celle contre le Sparta Prague, ont rapporté 6,4 millions d’euros aux Rhodaniens, entre la billetterie et les droits TV. Une manne qui lui permet d’afficher des revenus en hausse de 3% sur le début d’exercice, par rapport à juillet-septembre 2025.

De 70,8 millions d’euros, l’OL est passé à 72,7 M€. L’augmentation est entièrement due à la forte progression des droits TV, aussi bien nationaux qu’européens (15,2 M€ contre 8,3 M€). Pour la Ligue 1, la majoration est de 2,4 M€ (+133%), et de 70% (+4,5 M€) pour la partie l’UEFA. La billetterie est stable grâce aux deux rendez-vous estivaux, car pour ce qui est du championnat domestique, la perte se chiffre à 31% (de 6,2 M€ à 4,3 M€) avec le même nombre de rencontres.

Même sans atteindre son objectif de vente, l’OL a augmenté ses revenus

La vente des joueurs lors du mercato d’été compte pour 54% de l’activité globale (39,5 M€), soit un peu moins que l’an dernier (40,7 M€, 57%). Le départ de Malick Fofana (Sunderland) représente LA grosse cession, à laquelle on ajoutera les incentives à hauteur de 11,6 M€ pour Bruno Guimarães (Arsenal) et Bradley Barcola (Liverpool).

Malgré une période des transferts pas au niveau espéré à propos des ventes, l’Olympique lyonnais ne s’en sort finalement pas si mal. Mais le chemin est encore long. Car les autres sources de revenus : la publicité et les partenariats (-20%) et l’événementiel (-14%) sont en baisse. L’absence de concerts et autres manifestations n’a pas permis d’améliorer le bilan, qui reste incomplet en l’absence du tableau des dépenses qui n’a pas été communiqué.