Ruben Kluivert (OL) va devenir papa

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Après Tyler Morton, Abner ou encore Clinton Mata ces derniers mois, Ruben Kluivert va rejoindre la groupe des nouveaux papas du vestiaire de l’OL. Le défenseur néerlandais a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Le budget cadeau de naissance est conséquent dans le vestiaire de l’OL depuis quelques mois. La paternité touche de nombreux joueurs et pour la première fois pour la plupart. Après Tyler Morton et Abner la saison passée, Clinton Mata avait suivi leur trace il y a quelques semaines avec l’arrivée d’un petit garçon. Dans les prochains mois, ce sera au tour de Ruben Kluivert de faire définitivement partie de la « team papa ».

En effet, le Néerlandais a annoncé sur son compte Instagram qu’il attendait un heureux événement avec sa compagne. « Des papillons dans le ventre aux coups de pied de bébé. Notre plus doux chapitre à ce jour ». A 25 ans, le défenseur va connaître ce sentiment d’être papa pour la première fois, rendant du même coup Patrick Kluivert, son paternel et illustre attaquant du Barça et des Pays-Bas, grand-père.