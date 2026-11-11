Juventus – OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV

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Pour la quatrième journée de Ligue des champions, OL Lyonnes se déplace en Italie ce mercredi 11 novembre pour affronter la Juventus. Toujours invaincues dans la compétition, les joueuses de Jonatan Giráldez tenteront de poursuivre leur parcours européen avec une nouvelle victoire.

Avant-match

Après leur large victoire contre l’Inter Milan (6-0), OL Lyonnes retrouve la scène européenne, ce mercredi soir, avec un déplacement à Biella. Le club rhodanien compte sept points après trois journées, contre six pour la Juventus. Une victoire serait donc très importante et permettrait de distancer les Italiennes.

Néanmoins, les Fenottes devront se méfier d’une équipe qui leur a posé des problèmes lors des dernières confrontations. Les deux formations restent sur trois matchs nuls, dont un, la saison dernière, après avoir été mené 3-0. Cette saison, la Juventus est mal placé en championnat avec une cinquième place mais fait le travail en Ligue des champions. Elle compte deux succès en trois matchs, face à l’Austria Vienne (4-1) et face à Hacken (3-0).

À quelle heure se joue Juventus – OL Lyonnes ?

Le duel entre la Juventus et OL Lyonnes se disputera ce mercredi 11 novembre à 21 h 00. Les deux équipes s’affronteront dans le cadre de la quatrième journée de la pahse de ligue de la Ligue des champions. La rencontre se jouera au stade Pozzo-Lamarmora, à Biella. L’arbitrage sera assuré par l’Albanaise Emanuela Rusta.

Sur quelle chaîne voir Juventus – OL Lyonnes ?

Le match entre la Juventus et OL Lyonnes sera diffusé gratuitement sur La Chaîne L’Équipe. La rencontre sera également disponible sur la plateforme Disney+. Aucune excuse donc pour manquer le match.