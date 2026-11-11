OL : Kango a repris les entraînements collectifs

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Victime d’un violent choc à Hoffenheim, Steeve Kango était entré dans un protocole commotion. Après avoir observé un repos pendant deux semaines, le latéral a repris l’entraînement collectif pour la première de Carlos Vicens à l’OL.

Sa retombée sur la pelouse d’Hoffenheim avait provoqué la colère du banc lyonnais. Victime d’un geste d’antijeu, Steeve Kango était mal retombé et avait quitté sur civière le match de Ligue Europa. Après les inquiétudes liées à sa sortie, les nouvelles venues de l’hôpital avaient été plutôt rassurantes, au point que le latéral avait pu rentrer en France avec le reste du groupe. Néanmoins, un protocole commotion avait été lancé pour le joueur de l’OL, qui a donc dû faire l’impasse sur plusieurs matchs, que ce soit avec l’équipe première ou la réserve.

Un nouveau rôle avec le nouveau coach ?

Les choses sont désormais rentrées dans l’ordre puisque Kango a repris l’entraînement collectif. Ce mardi matin, il faisait partie des nombreux jeunes à avoir participé à la première séance dirigée par Carlos Vicens. Comme souvent avec un changement d’entraîneur, les cartes sont redistribuées et le jeune latéral va chercher à jouer sa carte à fond pour s’intégrer un peu plus dans la rotation lyonnaise, derrière Zachary Athekame notamment.