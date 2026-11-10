OL : Vicens, 35e du nom et deuxième Espagnol de l’histoire

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Officiellement intronisé lundi comme entraîneur de l’OL, Carlos Vicens va faire ses premiers pas ce mardi matin. Il devient ainsi le 35e coach de l’histoire lyonnaise (hors intérimaire) et le deuxième Espagnol après Manuel Fernandez, naturalisé ensuite français.

Comme à chaque changement d’entraineur, il y aura foule ce mardi matin à 11h du côté du GOLTC. Entre supporters curieux et journalistes pressés de capter les premiers pas, le début d’entraînement de Carlos Vicens à l’OL ne se fera pas dans une totale intimité. Intronisé lundi en début de soirée, le technicien va officiellement lancer son aventure ce mardi mais va devoir patienter encore une dizaine de jours pour ses débuts en Ligue 1 à Lille. Le 21 novembre, il deviendra ainsi le 35e entraîneur de l’histoire du club lyonnais, sans compter les deux intérimaires que furent Jean-François Vulliez (un match) et Jorge Maciel (trois matchs).

Huitième coach depuis 2019 et Sylvinho

Il ne sera en tout cas pas le premier coach espagnol passé entre Rhône et Saône depuis la création du club en 1950. Cet honneur revient à Manuel Fernandez né à Lada dans les Asturies mais qui avait obtenu la nationalité française et qui avait dirigé l’OL en 1961-1962. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Carlos Vicens sait qu’il va devoir vite faire ses preuves, d’autant plus que la durée de vie des entraîneurs à l’OL est plus que limitée depuis 2019 avec pas moins de huit coachs passés dans la capitale des Gaules.