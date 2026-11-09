Saël Kumbedi (ex-OL) appelé pour la première fois avec les Bleus

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À la suite du forfait de Pierre Kalulu, Saël Kumbedi a été appelé par Zinédine Zidane pour rejoindre l’équipe de France. Une première convocation chez les A pour l’ancien défenseur lyonnais.

C’est une nouvelle étape dans la carrière de Saël Kumbedi. À 21 ans, l’ancien latéral droit lyonnais va découvrir l’équipe de France A. Le joueur de Wolfsburg a été appelé ce lundi par Zinédine Zidane pour remplacer Pierre Kalulu, forfait en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Cette première convocation récompense l’évolution de l’ancien Lyonnais, déjà passé par plusieurs sélections de jeunes et démontre que tout le monde peut avoir sa chance, même en évoluant en deuxième division.

De l’OL à Wolfsburg

Arrivé à l’Olympique lyonnais en septembre 2022 après sa formation au Havre, Saël Kumbedi avait rapidement intégré le groupe professionnel. Il avait notamment disputé ses premières rencontres, avant de s’installer progressivement dans la rotation au poste de latéral droit. Après trois saisons à l’OL, il a rejoint Wolfsburg à l’été 2025, avec un nouveau défi. Cependant, tout ne s’est pas très bien passé et son club évolue désormais en deuxième division allemande. Cette première convocation chez les Bleus vient désormais marquer un tournant dans son parcours.

Une première chez les A après les Espoirs

International dans les catégories de jeunes, Saël Kumbedi a déjà porté le maillot bleu avec les U17, les U19, les U20 et les Espoirs. Il franchit cette fois un cap supplémentaire en intégrant le groupe de Zinédine Zidane. Son programme est composé d’un premier match face à l’Italie, le 12 novembre. La France recevra ensuite la Turquie le 15 novembre. C’est une opportunité très importante pour le jeune joueur de 21 ans. Il va pouvoir se mesurer aux meilleurs du monde.