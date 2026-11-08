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Brest - OL : au tour de Corentin Tolisso de s'essayer en "9"
Corentin Tolisso lors d’OL – Sparta Prague (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Brest – OL : au tour de Corentin Tolisso de s’essayer en « 9 »

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Après Khalis Merah et Ernest Nuamah, c’est Corentin Tolisso qui évoluera au poste d’avant-centre ce dimanche à Brest (17h15). Le 11 de l’OL comprend plusieurs surprises.

Que de surprises dans l’équipe de l’OL qui affrontera Brest à Francis-Le Blé ce dimanche (17h15). Juste avant la trêve, le staff de Jorge Maciel a apporté beaucoup de changements au 11 par rapport aux précédents matchs. À commencer par Corentin Tolisso. Ce n’est pas la présence du capitaine qui est à relever, mais plutôt son poste. En effet, il est attendu comme faux 9, un rôle qui sied à ses qualités de buteur a priori.

À voir comment tout cela s’articulera puisque parmi les autres offensifs, nous avons Keito Nakamura et Kaïl Boudache, qui devraient prendre place sur l’aile. Pas d’Ernest Nuamah, de retour dans le groupe, ni de Julien Duranville. Au milieu, l’Olympique lyonnais a visiblement envie de contrôler la possession et d’être plus propre techniquement avec Khalis Merah et Noah Nartey. L’infatiguable Mads Bidstrup sera sur le banc.

Tagliafico, une première titularisation depuis la fin août

Si Tanner Tessmann, Moussa Niakhaté, Zachary Athekame et Dominik Greif sont comme prévu alignés, on notera deux choix forts derrière. Nicolas Tagliafico succède à Abner, et Ruben Kluivert enchaîne, préféré à Felix Bacher. Il est vrai que le Brésilien et l’Autrichien ont beaucoup joué depuis le début de la saison.

La composition de l’OL :

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37 réponses

  1. Avatar
    Gonedamien38

    Pas de bacher, Kluivert encore baladé, est-ce lui rendre service ?
    nartey perso j’ai du mal, qu’il me fasse mentir 
    Boudache nakamura va quand même enfin falloir se montrer décisif 
    On peut compter sur merah et bien sur coco, avec les absents, qui d’autre pour marquer 
    Si on se fait rentrer dedans en mode sale a la lensoise, que l’arbitre tienne le jeu et qu’on donne Le répondant, c’est bon quoi, yena mare, on est pas des paillasson non plus, du caractère et des corones bordel 
    ​​​​​​​advienne que pourra, espérons 1 bon résultat, on sera très vite fixé 

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  2. L'habile Fekir
    L’habile Fekir

    la compo originale pour qu’on soit content d’accueillir le nouveau coach demain

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  3. Toitoi
    Toitoi

    Ce n’est pas si bête de placer Corentin à ce poste car il est à 4 buts et 6 passes décisives toute compétition confondue depuis le début de la saison, sachant qu’Ernest est à 6 buts et deux passes décisives.

    En « faux » 9, il est plus en soutien des deux autres attaquants que pur buteur comme l’est un attaquant de pointe.

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  4. Mimoun
    Mimoun

    Merah replacé au milieu, ça me plait… Tolisso en faux 9, beaucoup moins, j’avais bien aimé Nuamah dans l’axe, mais il rentrera peut-être en cours de match ?

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  5. Avatar
    Poupette38

    OLPLAY ne donne pas cette disposition d’équipe .
    Avec Boudache, Kalis et Nakamura devant, ces trois joueurs qui ne marquent pas 😰

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    1. Toitoi
      Toitoi

      Keito est à 2 buts et 3 passes décisives depuis son arrivée il y a deux mois.
      Et Kaïl finira bien par marquer.

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  6. janot06
    janot06

    https://jack07eo.mpaver6fuiwild.my/fr/football/french-ligue-1-4430817/stade-brestois-29-vs-lyon.html?icg=RlI&ilang=fr

    Bon match.

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    1. Toitoi
      Toitoi

      + https://choc2foot.biz/regarder-brest-vs-lyon-17h15-streaming-direct

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      1. Avatar
        bye bye Cave

        https://www.olympique-et-lyonnais.com/ol-mercato-carlos-vicens-viendrait-avec-quatre-adjoints,412457.html#comment-1473915

  7. Avatar
    fandelol

    Sur le schéma ça ressemble plus à un 442 losange. Perso ça me plairait bien. J’aurais juste mis Nuamah à la place de Boudache mais il est sans doute un peu juste.

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  8. OL-91
    OL-91

    Nous allons retrouver notre ami Tousart.

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    1. Avatar
      Interol

      Et Patouillet

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  9. Avatar
    gOLdorak

    Dire qu’on était censé avoir l’effectif cette saison pour ne plus avoir à tenter ce genre de compo expérimentale… Résultat des courses, dès le mois de novembre, on en est réduit à aligner Tolisso en faux neuf!

    Le plus grave, c’est surtout que ça affaiblit dramatiquement notre milieu. Et pourquoi Bacher n’est pas titulaire?

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    1. Toitoi
      Toitoi

      Si tu écris ça sur le milieu gOLdorak, tu risques de ne pas aimer les 3-4-3 avec pistons de Carlos Vicens…

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  10. Avatar
    Poupette38

    On va retrouver Lucas Tousart, aussi M. Baldé + Brest pourra faire entrer P. Mboup passé par Lyon aussi

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  11. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    Salut,
    Un milieu Merah- Nartey, sans Coco…
    Faut espérer que Brest sera pas en mode  » bourrins », parce que on risque de se faire secouer.
    Surtout si l’arbitre a pour consignes de  » laisser jouer », comme c’ est devenu la mode ces temps-ci …
    ALLEZ L’OL !💖💙

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  12. Avatar
    leroilyon

    C’est offensif en tout cas!
    Allez les gones faut renverser la tendance à Brest!
    Ca ne sera pas facile mais on y croit.

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  13. Mimoun
    Mimoun

    M’énervent ces relances courtes stéréotypées qui passent par les arrières et permettent systématiquement à l’équipe adverse de se replacer…

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  14. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    Ça joue, avec Merah à la baguette .

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  15. Ledromois
    Ledromois

    ça fait du bien de jouer avec un arrière gauche

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  16. OL-91
    OL-91

    Boudache, on ne le voit pas souvent au bout.

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  17. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    Boudache qui veut dribler la tribune .

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  18. OL-91
    OL-91

    Naka, c’est presque ça !

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  19. Avatar
    fandelol

    Bordel, pas de chance, c’était bien fait

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  20. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    Naka sur la barre !

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  21. Ledromois
    Ledromois

    Techniquement c’est propre

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  22. Ledromois
    Ledromois

    tellement prévisible, tu domines et tu te fais punir

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    1. janot06
      janot06

      Mauvais dégagement de Greif. Le but est pour lui.

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  23. Avatar
    gOLdorak

    On joue énormément vers l’arrière, et trop souvent avec des passes dangereuses qui n’apportent rien en termes de construction. À chaque fois qu’un attaquant fait un appel et qu’on pourrait casser les lignes, ça repart vers Tessmann. Frustrant.

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  24. Mimoun
    Mimoun

    Depuis le début du match Greif le cherchait celui-là !

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  25. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    Et MERDE ! 🤬🤬
    Ils passaient pas le milieu du terrain..
    Greif pour les aider.

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  26. Avatar
    fandelol

    Encore une relance pourrie, voila …

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  27. Avatar
    gOLdorak

    Ça nous pendait au nez. On a le ballon mais on n’en fait rien parce qu’on n’ose pas attaquer. Maintenant, on va bien être obligé.

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  28. Avatar
    gOLdorak

    Quand je pense que Greif avait été recruté pour la qualité de ses relances…

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  29. Avatar
    Poupette38

    Greif ça fait 2 fois depuis le début du match + les 3 précédentes, qu’est ce qui lui arrive ?
    On fait le jeu à l’extérieur et ils nous punissent
    Mais c’est quoi ces corners Boudache ?

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  30. gone69
    gone69

    Ca a le ballon et brest nous attendait sagement pour bien nous planter

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  31. Avatar
    gOLdorak

    Tolisso n’est pas encore entré dans le match, Greif non plus, et à chaque fois que Nakamura a la balle, il n’a personne à qui la passer. Tolisso ne joue pas faux neuf, en fait, personne ne joue faux neuf, du coup y’a jamais personne à la conclusion.

    Boudache remplit parfaitement son rôle de joueur qui donne envie de voir Nuamah entrer à sa place.

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