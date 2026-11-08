Brest – OL : au tour de Corentin Tolisso de s’essayer en « 9 »

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Après Khalis Merah et Ernest Nuamah, c’est Corentin Tolisso qui évoluera au poste d’avant-centre ce dimanche à Brest (17h15). Le 11 de l’OL comprend plusieurs surprises.

Que de surprises dans l’équipe de l’OL qui affrontera Brest à Francis-Le Blé ce dimanche (17h15). Juste avant la trêve, le staff de Jorge Maciel a apporté beaucoup de changements au 11 par rapport aux précédents matchs. À commencer par Corentin Tolisso. Ce n’est pas la présence du capitaine qui est à relever, mais plutôt son poste. En effet, il est attendu comme faux 9, un rôle qui sied à ses qualités de buteur a priori.

À voir comment tout cela s’articulera puisque parmi les autres offensifs, nous avons Keito Nakamura et Kaïl Boudache, qui devraient prendre place sur l’aile. Pas d’Ernest Nuamah, de retour dans le groupe, ni de Julien Duranville. Au milieu, l’Olympique lyonnais a visiblement envie de contrôler la possession et d’être plus propre techniquement avec Khalis Merah et Noah Nartey. L’infatiguable Mads Bidstrup sera sur le banc.

Tagliafico, une première titularisation depuis la fin août

Si Tanner Tessmann, Moussa Niakhaté, Zachary Athekame et Dominik Greif sont comme prévu alignés, on notera deux choix forts derrière. Nicolas Tagliafico succède à Abner, et Ruben Kluivert enchaîne, préféré à Felix Bacher. Il est vrai que le Brésilien et l’Autrichien ont beaucoup joué depuis le début de la saison.

La composition de l’OL :