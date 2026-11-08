À Brest, l’OL devrait reconduire le même 11 que face à Angers

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Avec les retours de Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah, l’OL pourrait aligner le même 11 qui a battu Angers la semaine passée. Le Ghanéen occuperait le poste d’avant-centre.

Pour un OL qui compte ses blessés avec ses deux mains, leur présence est rassurante. Ce dimanche (17h15), les Lyonnais affronteront Brest à Francis-Le Blé avec leur leader défensif, Moussa Niakhaté, et leur meilleur buteur, Ernest Nuamah. Les deux joueurs avaient raté le déplacement à Anoeta jeudi (1-1), mais sont de retour juste avant la trêve internationale.

Une bonne chose, car la position des Rhodaniens sur le podium est menacée. Encore plus suite au succès du Paris FC à Auxerre samedi (0-1). Alors face aux Brestois, le staff de Jorge Maciel devrait directement relancer le Sénégalais et le Ghanéen. Ce dernier reprendrait le rôle d’avant-centre, ce qu’il avait bien fait contre Angers (2-0). D’ailleurs, l’équipe ayant dominé le SCO pourrait être alignée dans son intégralité.

Le milieu ne change pas

Ce qui ferait trois changements par rapport au 11 qui a ramené un nul du Pays basque en Ligue Europa. Car outre Ruben Kluivert et Khalis Merah qui laisseraient leur place aux « revenants », Julien Duranville serait pressenti pour suppléer Kaïl Boudache. Plutôt dans de bonnes dispositions avant le match de Coupe d’Europe, le Belge a effectué une très mauvaise entrée face aux Espagnols. S’il est effectivement titulaire, charge à lui, et à Keito Nakamura, très discret ce jour-là, de mieux faire. Les Lyonnais en auront besoin.

La composition probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Bidstrup, Tessmann, Tolisso – Duranville, Nuamah, Nakamura