Brest – OL : un parfum de retrouvailles pour certains joueurs

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En déplacement sur la pelouse de Brest ce dimanche, l’Olympique lyonnais retrouvera plusieurs visages familiers. Quatre joueurs de l’effectif breton sont passés par le club rhodanien : Lucas Tousart, Mama Baldé, Pathé Mboup. Ils retrouveront donc leur ancienne équipe.



Le déplacement en Bretagne aura une saveur particulière pour plusieurs joueurs. Dans l’effectif brestois, quatre éléments ont déjà connu un passage à l’Olympique lyonnais, à différents moments de leur carrière. Certains ont évolué avec l’équipe professionnelle, tandis que d’autres sont passés par l’académie.

De Tousart à Baldé, des anciens de l’OL

Parmi les joueurs concernés, Lucas Tousart est certainement celui qui a laissé le plus de traces à Lyon. Arrivé en 2015, le milieu de terrain a disputé 165 rencontres sous le maillot lyonnais entre 2015 et 2020. Après plusieurs saisons en Allemagne, notamment au Hertha Berlin et à l’Union Berlin, il a rejoint Brest à l’été 2025.

Autre ancien de l’équipe première, Mama Baldé a connu une expérience plus courte à l’OL. Prêté par Troyes lors de la saison 2023-2024, l’attaquant avait disputé 25 rencontres, pour deux réalisations. Il avait ensuite rejoint définitivement le club breton, avec la Ligue des champions à la clé.

Pour Pathé Mboup, il n’a jamais évolué avec les professionnels, mais il a porté les couleurs de la réserve lors de la saison 2022-2023. Il avait ensuite rejoint Molenbeek, avant de poursuivre son évolution à Pau puis à Brest. Sa progression lui a permis d’être appelé pour la première fois avec la sélection sénégalaise.

Mathieu Patouillet va retrouver son club formateur

La rencontre sera également particulière pour Mathieu Patouillet. Formé à l’Olympique lyonnais, le gardien de 22 ans a notamment remporté la Coupe Gambardella en 2022 avec les jeunes. Après deux saisons en prêt à Sochaux, puis en expérience en Arabie Saoudite avec Al-Hilal, il a rejoint le Stade Brestois durant l’été 2026. Il retrouvera donc son club formateur, même s’il n’a jamais disputé de rencontre professionnelle avec l’équipe première.