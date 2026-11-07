Merah et Kamara (OL) convoqués avec l’équipe de France U20

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Khalis Merah et Noham Kamara représenteront l’OL en équipe de France U20 lors de la trêve internationale de novembre. Ils figurent dans la liste des 24 joueurs retenus par Bernard Diomède pour le prochain rassemblement des Bleuets.

Les deux joueurs lyonnais Khalis Merah et Noham Kamara auront l’occasion de porter à nouveau le maillot tricolore. Ce sera avec les U20 français lors du rassemblement du mois de novembre. Ils se retrouveront à Clairefontaine du 9 au 15 novembre. Khalis Merah sort notamment d’une titularisation avec l’OL jeudi soir sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1), en Ligue Europa. De son côté, Noham Kamara joue peu mais a tout de même vécu ses premières minutes lors de la déroute de l’OL à Hoffenheim. Les deux joueurs vont pouvoir poursuivre leur parcours en sélection pendant cette pause.

Deux amicaux prévus face au Danemark

Pour ce rassemblement, les joueurs de Bernard Diomède disputeront une double confrontation face au Danemark U20. Les deux rencontres auront lieu à Clairefontaine. La première est programmée le jeudi 12 novembre à 17 h 00, tandis que la seconde se jouera le dimanche 15 novembre à 14 h 00. Ces rendez-vous doivent permettre aux Bleuets de repartir de l’avant après un rassemblement précédent conclu par trois défaites.