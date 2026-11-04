OL : Tagliafico appelé avec l'Argentine malgré son faible temps de jeu

Nicolás Tagliafico va de nouveau retrouver sa sélection. Le latéral gauche de l'Olympique lyonnais figure dans la liste de Lionel Scaloni pour la prochaine trêve internationale de novembre. Une convocation qui intervient alors que le défenseur peine encore à retrouver du rythme avec son club, après des semaines d'absence.
Avec ses 34 ans, le champion du monde 2022 Nicolás Tagliafico reste un élément important de l'Albicéleste. Malgré ses difficultés physiques récentes et une place moins importante dans la hiérarchie lyonnaise, il continue de bénéficier de la confiance de son sélectionneur. Il fait également partie de la première liste de l'après-Lionel Messi, dont il avait disputé à ses côtés son dernier match lors de la précédente pause.
Deux matchs amicaux au programme
Pour cette dernière période de trêve internationale de l'année 2026, l'Argentine disputera deux rencontres amicales à domicile. Les coéquipiers de Nicolás Tagliafico affronteront d'abord l'Uruguay, le vendredi 13 novembre à Buenos Aires. Ils retrouveront ensuite le Costa Rica, le mardi 17 novembre à Córdoba.
Tagliafico, sans temps de jeu, n'abandonne pas la sélection
Cette convocation intervient alors que Nicolás Tagliafico n'a que très peu joué depuis la dernière trêve internationale. Appelé avec l'Argentine début octobre, le défenseur avait disputé 52 minutes contre le Bénin (3-0), avant de revenir à Lyon avec une blessure musculaire. Depuis, le champion du monde n'avait plus participé à une rencontre avec l'OL jusqu'à la réception d'Angers, le dimanche 1er novembre. Entré à la 88e minute à la place de Corentin Tolisso, il n'a disputé que les dernières minutes de la victoire lyonnaise (2-0). Une apparition de seulement quelques instants qui porte son temps de jeu en Ligue 1 à 82 minutes cette saison. Malgré cette situation délicate, il ne semble pas prêt à mettre un terme à son aventure internationale.
Lui je peux plus.
On était nombreux à l'avoir prédit et ben voilà c'est fait il repart. Ça rejoint Ia encore ce que disait Nico pour Fonseca, ce joueur a un manque de respect de son club et des supporters.
À mon avis avec madame Kang ça va plus le faire et les deux directeurs aussi, la on est à la limite de la faute grave...
Quand je pense qu'il touche encore 220 000 euros alors qu'il passe son temps à se pavaner en Argentine pfff
Salut JUNi DU 36,
Taglia est bien entré en jeu au dernier match ? Je ne pense pas que Ms Kang ait fait quoi que ce soit pour l'en empêcher.
Salut OLV
Madame Kang a tjrs laissé agir Fonseca comme il l'entendait, avec elle on est loin d'un JMA ou d'un Textor, mais attention derrière elle a des valeurs de respect qu'elle veut mettre (remettre) dans le club. À mon avis en janvier Tagliafico vu son manque d'implication ne sera plus le bienvenu au club...
Alors espérons qu'il trouvera un point de chute en janvier et qu'il ne jouera pas au boulet de service
Je ne sais pas s'il est prêt à mettre un terme à son aventure internationale, mais en tout cas il faudrait qu'on mette un terme à son aventure lyonnaise. Alors certes Ouedraogo s'est blessé gravement, mais s'il y a une possibilité de faire partir Tagliafico cet hiver, il ne faudra pas la louper. Il y a toujours Abner et Kluivert qui peuvent faire le boulot au poste de latéral gauche.... Enfin, je pense que cela dépendra beaucoup de la manière dont souhaitera jouer le futur coach.
L'histoire avec l'OL de Tagiafico devrait s'achever cet hiver , son départ a été loupé cet été mais il faut arrêter la les frais , on ne peut pas payer un joueur pour qu'il joue uniquement avec sa sélection .
Et bien ça lui permet d'aller voir la famille en argentine sans frais, dommage que cela se termine de cette façon avec l'OL.
les histoires d'amour se terminent mal , en général ...