OL : Tagliafico appelé avec l'Argentine malgré son faible temps de jeu

Nicolás Tagliafico va de nouveau retrouver sa sélection. Le latéral gauche de l'Olympique lyonnais figure dans la liste de Lionel Scaloni pour la prochaine trêve internationale de novembre. Une convocation qui intervient alors que le défenseur peine encore à retrouver du rythme avec son club, après des semaines d'absence.

Avec ses 34 ans, le champion du monde 2022 Nicolás Tagliafico reste un élément important de l'Albicéleste. Malgré ses difficultés physiques récentes et une place moins importante dans la hiérarchie lyonnaise, il continue de bénéficier de la confiance de son sélectionneur. Il fait également partie de la première liste de l'après-Lionel Messi, dont il avait disputé à ses côtés son dernier match lors de la précédente pause.

Deux matchs amicaux au programme

Pour cette dernière période de trêve internationale de l'année 2026, l'Argentine disputera deux rencontres amicales à domicile. Les coéquipiers de Nicolás Tagliafico affronteront d'abord l'Uruguay, le vendredi 13 novembre à Buenos Aires. Ils retrouveront ensuite le Costa Rica, le mardi 17 novembre à Córdoba.

Tagliafico, sans temps de jeu, n'abandonne pas la sélection

Cette convocation intervient alors que Nicolás Tagliafico n'a que très peu joué depuis la dernière trêve internationale. Appelé avec l'Argentine début octobre, le défenseur avait disputé 52 minutes contre le Bénin (3-0), avant de revenir à Lyon avec une blessure musculaire. Depuis, le champion du monde n'avait plus participé à une rencontre avec l'OL jusqu'à la réception d'Angers, le dimanche 1er novembre. Entré à la 88e minute à la place de Corentin Tolisso, il n'a disputé que les dernières minutes de la victoire lyonnaise (2-0). Une apparition de seulement quelques instants qui porte son temps de jeu en Ligue 1 à 82 minutes cette saison. Malgré cette situation délicate, il ne semble pas prêt à mettre un terme à son aventure internationale.