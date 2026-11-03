L'après Paulo Fonseca, un gros test pour les dirigeants de l'OL

Maintenant que l'ère Paulo Fonseca se referme, l'OL doit assurer son avenir sportif. Un gros tournant pour l'Olympique lyonnais de l'après John Textor.
Cet été, on écrivait que l'OL misait sur la stabilité. Avec Paulo Fonseca qui entamait sa seconde saison complète à la tête de l'équipe, il agissait à contre-courant du reste de la Ligue 1, et notamment de ses concurrents. Lille avait changé de technicien, tout comme Monaco, Lens, Marseille et huit autres des principales écuries françaises. Mais à l'image du Havre (dernier du championnat et qui s'est séparé de Didier Digard), il faut croire que la durabilité est devenue une denrée extrêmement rare. Nous sommes le 3 novembre, soit trois mois après le lancement de l'exercice par le préliminaire de Ligue des champions contre le Sparta Prague, et il faut déjà trouver quelqu'un pour le banc rhodanien.
Le départ du Portugais n'est qu'une question d'heures. Il rejoindra le Sporting Portugal avec un bail courant jusqu'en 2030, d'après la presse locale. Au-delà de dresser son bilan, l'enjeu désormais pour l'Olympique lyonnais est de dénicher son successeur. Un sujet sur lequel Michael Gerlinger (directeur général) et surtout Matthieu Louis-Jean (directeur sportif) planchent depuis plusieurs jours. Pas une mince affaire puisque ce dossier est particulièrement sensible et déterminant pour la suite de 2026-2027. Encore plus lorsque cela arrive dans cette période, en pleine compétition.
Matthieu Louis-Jean face à la lourde responsabilité de trouver LE coach pour l'OL
Pour la première fois depuis la fin de l'ère John Textor, les dirigeants des septuples champions de France seront jugés sur le choix du futur coach. "Matthieu Louis-Jean travaille bien, a des critères de recherche précis (mentalité, intégration, les aspects tactiques et techniques) et trouve de bonnes pioches. Il y aura des erreurs, car tout le monde en fait, mais aujourd'hui, ses résultats sont positifs. En revanche, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que dimanche, aucun cadre de la direction ne se soit exprimé. Ils n'étaient pas là, hormis Matthieu Louis-Jean, mais je ne sais pas si c'était à lui de parler. Personne n'est venu défendre le club, regrettait notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. Selon moi, il fallait occuper l'espace médiatique à ce moment-là."
La tâche de dénicher le futur visage du projet revient au directeur sportif. La propriétaire, Michelle Kang, suit la situation à distance. Le groupe, lui, a officiellement appris la nouvelle entre dimanche soir et lundi matin, lorsque Paulo Fonseca est venu saluer une dernière fois un effectif qu'il avait largement façonné. Pour les deux rencontres à venir contre la Real Sociedad (jeudi) et à Brest (dimanche), c'est Jorge Maciel, adjoint de son compatriote, qui prendra la relève. Il pourrait incarner un semblant de continuité puisqu'il est là depuis l'été 2024, sous Pierre Sage. Et selon nos informations, il ne serait pas contre prolonger l'aventure aux côtés du prochain numéro 1.
Carlos Vicens, le bon profil ?
Qui sera l'heureux élu ? Aujourd'hui, Carlos Vicens apparaît en pole position. L'ancien de Braga et disciple de Pep Guardiola tient la corde. Mais les tractions sont encore en cours, et le cas du Lusitanien sera réglé avant. Au-delà de la donnée financière, sur le terrain, la question est de savoir si le nouvel entraîneur lyonnais saura diriger un vestiaire qu'il n'a pas choisi avec des profils spécifiques. "Il faudra que celui qui arrive joue avec des ailiers, l'effectif est composé pour avoir des joueurs de côté", relevait Nicolas Puydebois.
L'Espagnol a surtout évolué en 3-4-3 lors de son passage d'un an et trois mois dans son ex-formation. S'il vient bien dans le Rhône, il faudra voir s'il maintient cette organisation tactique, ou s'il modifie ses plans. "La différence par rapport à d'autres confrères, c'est qu'il a des préceptes et il n'en démord pas. Il veut le ballon, pratiquer du football à l'horizontale (de possession), c'est très guardiolesque finalement dans la manière de jouer, confiait le journaliste Nicolas Vilas, apparu dans TKYDG avec tout le plateau du SAV de Ligue 1+. La question, s'il vient, c'est a-t-il les éléments pour le pratiquer. Ou se fera-t-il violence pour changer un peu son approche ? Autre chose, il sait valoriser les joueurs. Ce que Paulo Fonseca faisait aussi."
Presque deux ans après son arrivée, l'homme de 53 ans laisse un OL sur le podium de Ligue 1, mais pas sans grosses interrogations sur la suite. Un énorme tournant dans la période très récente des Rhodaniens.
J’ai lu des morceaux d'interviews de Vicens où il dit qu'il est moins dogmatique que Guardiola et qu'il peut s’adapter à un effectif. Donc la façon dont il se presente lui même diffère de la façon dont il est présenté par les journalistes. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit lucide sur sa façon de faire. L'ami Fonseca se présentait comme un coach offensif... Mais il y a peut-être un espoir qu'il soit capable de s’adapter. De toute façon tu viens pas à l’OL avec cet effectif pour en faire le Barça. S’il ne pense pas pouvoir en faire quelque chose, il ne viendra pas, à mon avis.
Par ailleurs, Fonseca avait 2 façons de jouer : à domicile et contre des équipes faibles, de longues phases de possession ; à l'extérieur, contre les gros, une défense plutot basse et des contres rapides. Point commun entre domicile et extérieur : les ressorties de balle systématiques par du jeu court. Donc peut-être que sur cette base, Vicens peut trouver son compte.
Même jouer en 3-4-3, ca me semble possible si on recrute un ARD supplémentaire en janvier et qu'on ne demande pas aux 2 milieux centraux de créer du jeu et qu'on délègue le rôle creatif aux 3 de devant.
Juste mon simple avis de supporter et mon ressenti ...
Je soupçonne tout de même que l'ex- munichois Gerlinger avec son réseau européen et le talentueux technicien qu'est MLJ n'ont pas attendu ce week-end pour prospecter alors qu'il y avait peu de chance qu'on prolonge Fonseca et son salaire incongru dans la situation du club !
Ce recrutement ne s'improvise pas !
Peut-être que je me trompe mais bon certains ici savent tout enfin presque puisque qu'ils parlaient d'une rumeur à click des les premiers bruits.....
oui c'est certain , mais je pense qu'ils prospectaient pour l'été prochain et ont du être pris par surprise sur cette démission précipitée ; je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que PF les lache au bout de trois mois ... ( il faut relire les commentaires dythirambiques de MLJ cet été à propos de PF )
L'espagnol coche les cases pour prendre au pied levé le relais de fonseca ; dans la situation actuelle on ne peut pas trouver un coach expérimenté , peu cher , etc ...
C'est un pari et un risque mais l'OL est mis au pied du mur par ce départ surprise et précipité du coach .
Si ça ne fonctionne pas , ils pourront prendre un autre coach l'été prochain ( je pense qu'ils ont déjà des pistes car ils savaient qu'ils ne prolongeraient pas fonseca sauf podium ; mais il aurait sans doute refusé de rester car son salaire aurait du baisser ) , pour à nouveau reconstruire , il faudra faire un contrat court à Vicens , lequel acceptera car pour lui c'est un beau challenge .
Et si par chance , ça fonctionne et qu'il nous fasse bien jouer et décrocher le podium , alors ce sera tout bénéf .
Ce qui est fou c'est que le président de Lisbonne est un peu dingo car il va conserver le salaire astronomique de PF , qui est le double de celui qu'ils avaient en poste .
Et pour le marché portugais c'est un salaire complètement démesuré .
Ma fois ce sont les problèmes de ce club désormais , et plus le notre .