L'après Paulo Fonseca, un gros test pour les dirigeants de l'OL

Maintenant que l'ère Paulo Fonseca se referme, l'OL doit assurer son avenir sportif. Un gros tournant pour l'Olympique lyonnais de l'après John Textor.

Cet été, on écrivait que l'OL misait sur la stabilité. Avec Paulo Fonseca qui entamait sa seconde saison complète à la tête de l'équipe, il agissait à contre-courant du reste de la Ligue 1, et notamment de ses concurrents. Lille avait changé de technicien, tout comme Monaco, Lens, Marseille et huit autres des principales écuries françaises. Mais à l'image du Havre (dernier du championnat et qui s'est séparé de Didier Digard), il faut croire que la durabilité est devenue une denrée extrêmement rare. Nous sommes le 3 novembre, soit trois mois après le lancement de l'exercice par le préliminaire de Ligue des champions contre le Sparta Prague, et il faut déjà trouver quelqu'un pour le banc rhodanien.

Le départ du Portugais n'est qu'une question d'heures. Il rejoindra le Sporting Portugal avec un bail courant jusqu'en 2030, d'après la presse locale. Au-delà de dresser son bilan, l'enjeu désormais pour l'Olympique lyonnais est de dénicher son successeur. Un sujet sur lequel Michael Gerlinger (directeur général) et surtout Matthieu Louis-Jean (directeur sportif) planchent depuis plusieurs jours. Pas une mince affaire puisque ce dossier est particulièrement sensible et déterminant pour la suite de 2026-2027. Encore plus lorsque cela arrive dans cette période, en pleine compétition.

Matthieu Louis-Jean face à la lourde responsabilité de trouver LE coach pour l'OL

Pour la première fois depuis la fin de l'ère John Textor, les dirigeants des septuples champions de France seront jugés sur le choix du futur coach. "Matthieu Louis-Jean travaille bien, a des critères de recherche précis (mentalité, intégration, les aspects tactiques et techniques) et trouve de bonnes pioches. Il y aura des erreurs, car tout le monde en fait, mais aujourd'hui, ses résultats sont positifs. En revanche, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que dimanche, aucun cadre de la direction ne se soit exprimé. Ils n'étaient pas là, hormis Matthieu Louis-Jean, mais je ne sais pas si c'était à lui de parler. Personne n'est venu défendre le club, regrettait notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. Selon moi, il fallait occuper l'espace médiatique à ce moment-là."

La tâche de dénicher le futur visage du projet revient au directeur sportif. La propriétaire, Michelle Kang, suit la situation à distance. Le groupe, lui, a officiellement appris la nouvelle entre dimanche soir et lundi matin, lorsque Paulo Fonseca est venu saluer une dernière fois un effectif qu'il avait largement façonné. Pour les deux rencontres à venir contre la Real Sociedad (jeudi) et à Brest (dimanche), c'est Jorge Maciel, adjoint de son compatriote, qui prendra la relève. Il pourrait incarner un semblant de continuité puisqu'il est là depuis l'été 2024, sous Pierre Sage. Et selon nos informations, il ne serait pas contre prolonger l'aventure aux côtés du prochain numéro 1.

Carlos Vicens, le bon profil ?

Qui sera l'heureux élu ? Aujourd'hui, Carlos Vicens apparaît en pole position. L'ancien de Braga et disciple de Pep Guardiola tient la corde. Mais les tractions sont encore en cours, et le cas du Lusitanien sera réglé avant. Au-delà de la donnée financière, sur le terrain, la question est de savoir si le nouvel entraîneur lyonnais saura diriger un vestiaire qu'il n'a pas choisi avec des profils spécifiques. "Il faudra que celui qui arrive joue avec des ailiers, l'effectif est composé pour avoir des joueurs de côté", relevait Nicolas Puydebois.

L'Espagnol a surtout évolué en 3-4-3 lors de son passage d'un an et trois mois dans son ex-formation. S'il vient bien dans le Rhône, il faudra voir s'il maintient cette organisation tactique, ou s'il modifie ses plans. "La différence par rapport à d'autres confrères, c'est qu'il a des préceptes et il n'en démord pas. Il veut le ballon, pratiquer du football à l'horizontale (de possession), c'est très guardiolesque finalement dans la manière de jouer, confiait le journaliste Nicolas Vilas, apparu dans TKYDG avec tout le plateau du SAV de Ligue 1+. La question, s'il vient, c'est a-t-il les éléments pour le pratiquer. Ou se fera-t-il violence pour changer un peu son approche ? Autre chose, il sait valoriser les joueurs. Ce que Paulo Fonseca faisait aussi."

Presque deux ans après son arrivée, l'homme de 53 ans laisse un OL sur le podium de Ligue 1, mais pas sans grosses interrogations sur la suite. Un énorme tournant dans la période très récente des Rhodaniens.