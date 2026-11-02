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Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
Paulo Fonseca lors d’OL – Lens (Photo by Alex MARTIN / AFP)

TKYDG - Sondage : comprenez-vous le choix de Fonseca de quitter l'OL en cours de saison ?

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Même si rien n'est encore officiel, Paulo Fonseca ne sera plus l'entraîneur de l'OL dans les prochains jours. Un départ surprise quand bien même le Portugais était en fin de contrat à l'issue de la saison. Comprenez-vous ce choix du coach ?

    Son discours d'après-match n'aura pas eu raison de ses chaudes larmes au moment du 2-0 de l'OL dimanche face à Angers. Paulo Fonseca a tenté de noyer le poisson sans vraiment y parvenir concernant son avenir, mais c'est bien vers le Sporting Portugal qu'il se dirige alors qu'il lui restait encore huit mois de contrat dans la capitale des Gaules. Rien n'a encore été officialisé, mais il ne fait désormais plus de doute que Fonseca ne sera plus l'entraîneur de l'OL dans les heures à venir. Même lui avouait son incertitude d'être sur le banc rhodanien jeudi en Ligue Europa contre la Real Sociedad...

    Entre un projet sportif qui lui offre la Ligue des champions dès cette saison, qui plus est dans son club de coeur, et un contexte économique pas vraiment favorable à Lyon, comprenez-vous que Paulo Fonseca quitte l'OL en plein milieu de la saison ?

    Comprenez-vous la décision de Fonseca de quitter l'OL en cours de saison ?

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    6 commentaires
    1. Avatar
      Gerland Era - lun 2 Nov 26 à 10 h 27

      Ce n’est pas la bonne question !
      La question est "comprenez-vous le choix de l’OL de laisser partir/faire partir son coach en novembre alors que l’équipe est 3e et que tout se passe bien avec son groupe ?"

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    2. Bourru
      Bourru - lun 2 Nov 26 à 10 h 28

      Pour moi le club a besoin de fric pour le RDV de la DNCG, et pour ne pas perdre trop de force en vendant des joureurs, il préfère vendre le coach si ça peut rappoter...
      Perso j'aime bien ce coach, mainteant si c'est la solution pour ne pas perdre de joueurs, je suis d'accord.
      Surtout si comme je l'ai dis sur un autre poste, P. Sage reviens.

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      1. Avatar
        Gerland Era - lun 2 Nov 26 à 10 h 43

        1/Le besoin de fric on l’a tous compris, notamment avec les départs de Mikau, Moreira, Fofana. On a bien vu qu'aucun joueur ne serait retenu.
        Mais s’il doit y avoir au moins une limite à cela, c'est le coach en pleine saison, et qui réussit sa mission. Là on dépasse les bornes. Ca veut dire que pour ceux qui dirigent le club, rien n’est sacré et on peut parfaitement, pour rendre le club a nouveau rentable (et vendable...) prendre le risque de foutre en l’air la réussite sportive de la saison.
        2/ Stop avec Sage, il ne pourra pas venir cet automne. Il a un contrat et qu'on n’a de toute façon pas les moyens de reproduire.

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    3. Avatar
      Mitchel - lun 2 Nov 26 à 10 h 49

      Vu que c'est pas pour l'argent je peux comprendre c'est son club de cœur son club d'enfance .
      À Lyon de reblondir maintenant.
      Sois le retour de Sage pourquoi pas Thiago Motta qui était l'autre piste du sporting .👍👍
      Allez L'OL

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    4. Avatar
      Outlander - lun 2 Nov 26 à 10 h 53

      Est ce le choix de Fonseca ou bien une heureuse porte de sortie pour passer notre masse salariale face à la dncg? Un nouvel entraîneur avec un nouveau staff ça peut nous précipiter dans le mur. Notre club en ai réduit à ne miser que sur des paris.

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    5. Groot
      Groot - lun 2 Nov 26 à 11 h 01

      J’ai lu un budget de 100k mensuel comme salaire pour le coach...
      Ça fait pas bien réver bcp de monde...
      À part Sage qui revient gracieusement, aucun coach avec expérience ne viendra..
      Reste à savoir si on retrouvera un talent comme Pierrot..
      C’était pas la tendance des dernières années en tout cas

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