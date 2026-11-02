Même si rien n'est encore officiel, Paulo Fonseca ne sera plus l'entraîneur de l'OL dans les prochains jours. Un départ surprise quand bien même le Portugais était en fin de contrat à l'issue de la saison. Comprenez-vous ce choix du coach ?

Son discours d'après-match n'aura pas eu raison de ses chaudes larmes au moment du 2-0 de l'OL dimanche face à Angers. Paulo Fonseca a tenté de noyer le poisson sans vraiment y parvenir concernant son avenir, mais c'est bien vers le Sporting Portugal qu'il se dirige alors qu'il lui restait encore huit mois de contrat dans la capitale des Gaules. Rien n'a encore été officialisé, mais il ne fait désormais plus de doute que Fonseca ne sera plus l'entraîneur de l'OL dans les heures à venir. Même lui avouait son incertitude d'être sur le banc rhodanien jeudi en Ligue Europa contre la Real Sociedad...

Entre un projet sportif qui lui offre la Ligue des champions dès cette saison, qui plus est dans son club de coeur, et un contexte économique pas vraiment favorable à Lyon, comprenez-vous que Paulo Fonseca quitte l'OL en plein milieu de la saison ?

Comprenez-vous la décision de Fonseca de quitter l'OL en cours de saison ? Oui

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