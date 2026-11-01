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Les joueurs de l'OL face à Fenerbahçe
Les joueurs de l’OL face à Fenerbahçe (Photo by YASIN AKGUL / AFP)

OL - Angers sous le signe de la funk à Décines

  • par Enzo Catolino
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    • À l'occasion de la réception d'Angers, ce dimanche 1er novembre à 17 h 15, l'OL mettra une nouvelle fois la funk à l'honneur. Plusieurs animations sont prévues avant la rencontre, en tribunes et après le match. Cela s'inscrit dans la continuité de la mise en avant de cette culture lyonnaise par le club.

    La musique sera encore à l'honneur autour de la rencontre entre l'Olympique lyonnais et Angers. Grâce à son opération "OL Night Fever", le club propose aux supporters de vivre une expérience autour de la funk. DJ sets, animations en tribunes et activités en famille sont notamment au programme de cette journée. C'est une nouvelle occasion de faire résonner le courant musical au Parc OL, quelques semaines après la présentation du troisième maillot de l’OL inspiré par cet univers musical.

    Des animations dès l’avant-match et jusqu'à l'après-match

    Les festivités commenceront dès 15 h 15 sur le parvis du stade avec un DJ set en mode funk. Il y aura également des spectacles de danseurs professionnels. Un jeu autour du vinyle de la chance donnera aussi la possibilité de remporter des cadeaux. À partir de 15 h 45, l'ambiance se poursuivra dans les tribunes. Une playlist funk, un grand quiz consacré à ce courant musical et une "dance cam" seront proposés au public.

    Le Mur des Gones permettra également aux supporters de se prendre en photo et de retrouver leur image sur les écrans géants du stade. Les animations ne s’arrêteront pas au coup d’envoi. Dès 19h30, la place du Lion Bleu accueillera un nouveau DJ set funk pour permettre aux supporters de prolonger la soirée après la rencontre.

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      RBV - dim 1 Nov 26 à 15 h 29

      Maillot sublime…à part l’énorme sponsor en plein milieu…

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