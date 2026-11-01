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Moussa Niakhaté lors d'OL - Angers.
Moussa Niakhaté lors d’OL – Angers. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Angers : un historique largement favorable aux Lyonnais

  • par Enzo Catolino

    • Avant la réception d'Angers, ce samedi 31 octobre, l'OL peut s'appuyer sur un bilan positif face au SCO. Sur les dix dernières confrontations entre les deux équipes en Ligue 1, les Lyonnais ont remporté huit rencontres.

    Pour retrouver la trace d'un revers lyonnais face aux Angevins, il faut remonter au 15 août 2021. Ce jour-là, l'OL s'était incliné 3-0 sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. Depuis, les Rhodaniens ont largement repris le dessus dans cette confrontation, avec une série de résultats qui témoigne de leur domination récente.

    Le bilan des dix derniers duels est sans appel. Ils ont gagné à huit rencontres, contre une seule pour les Angevins et un match nul. Sur cette période, les Lyonnais ont notamment signé plusieurs succès nets, dont un 5-0 à domicile en septembre 2022 et un 3-0 en Anjou en septembre 2024. Plus récemment, les hommes de Paulo Fonseca ont également pris le dessus à deux reprises chez eux. Ils se sont imposés 2-0 le 17 mai 2025, avant de gagner 1-0 le 19 septembre suivant. Entre ces deux rendez-vous, ils avaient aussi ramené une victoire 3-0 de leur déplacement dans le Maine-et-Loire en décembre 2024.

    Le dernier duel s'est terminé sur un nul

    La dernière opposition entre les deux clubs remonte au 5 avril 2026. À l'occasion de ce déplacement au stade Raymond-Kopa, l'OL n'avait pas réussi à trouver la faille et les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge (0-0). Ce résultat avait mis fin à une série de quatre victoires consécutives contre Angers. Malgré ce partage des points, l'historique récent reste clairement à l'avantage des Rhodaniens. À l'approche de cette nouvelle affiche, l'Olympique lyonnais devra toutefois confirmer cette tendance sur le terrain. Après ses défaites contre Hoffenheim (3-0) et le Paris Saint-Germain (2-0), une victoire permettrait surtout aux partenaires de Moussa Niakhaté de retrouver de la confiance et de relancer leur dynamique.

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