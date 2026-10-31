En supériorité numérique pendant une heure, OL Lyonnes s'est pourtant montré fébrile à certains moments. Malgré les deux buts encaissés, il repart avec la victoire de Montpellier (2-5).

Est-ce le nombre important de changements après la victoire face à l'Inter Milan mercredi (6-0) ? Le plan bien travaillé par Patrice Lair, qui connaît parfaitement son adversaire ? Ou un jour sans ? On pencherait pour les deux dernières explications en priorité pour résumer le premier acte indigent d'OL Lyonnes ce samedi à Montpellier. Car au-delà de l'ouverture précoce concédée, les joueuses de Jonatan Giráldez sont passées totalement au travers du premier acte.

Cela a commencé par un déficit dans l'engagement, avec de nombreux duels perdus. Mais les Héraultaises ont aussi profité d'une faute de main de Féerine Belhadj pour prendre les devants après seulement six minutes sur une frappe lointaine. Très imprécises techniquement, les coéquipières de Wendie Renard ne semblaient pas savoir comment prendre à revers la défense adverse.

Des changements qui font tourner la rencontre

Pourtant, elles ont quelques situations pour égaliser avant la pause avec Ada Hegerberg (8e), Liana Joseph (24e) et Ingrid Engen (34e). Un volume malgré tout assez faible lorsqu'on connaît les capacités de cette formation. Le carton rouge de la jeune attaquante Célia Chabod pour deux avertissements (32e) offrait un peu de répit au leader du championnat, mais il affichait toujours les mêmes lacunes devant le bloc bien organisé et solidaire du MHSC.

Forcément mécontent de ce qu'il avait vu, Jonatan Giráldez a opéré quatre changements à la pause. Et les entrantes ont fait la différence. Marie-Antoinette Katoto a d'abord égalisé dès la 50e minute, avant de signer un doublé dans un style plus opportuniste (1-3, 61e). Tabitha Chawinga, elle, a offert une passe décisive sur un plateau à Korbin Shrader pour faire passer les Rhodaniennes en tête (1-2, 56e). En onze minutes, la situation était revenue à la normale.

Deux erreurs pour Féerine Belhadj

Enfin presque, car Féerine Belhadj effectuait une nouvelle bourde sur un coup franc anodin et peu puissant (2-3, 75e). Une soirée décidément très compliquée pour la gardienne de 21 ans. Le symbole de la fébrilité qui a par séquences touché les Lyonnaises. Heureusement, le duo Chawinga-Katoto frappait encore pour forcer Molly Skurcenski à marquer contre son camp (2-4, 83e), avant que Melchie Dumornay n'entérine le score, encore servi par la Malawite (2-5, 85e).

L'essentiel est préservé néanmoins avec ce succès, mais il n'y a pas grand-chose de réjouissant à retenir de ce voyage dans l'Hérault. Le sans-faute se poursuit cependant avec sept victoires en autant de journées. Prochain rendez-vous samedi 7 novembre à Lens (18 heures), où on attendra mieux d'OL Lyonnes.

Le 11 d'OL Lyonnes : Belhadj - Bacha, Engen, Renard (Sangaré, 68'), Fathallah (Yohannes, 45')- Benyahia (Chawinga, 45'), Swierot (Dumornay, 45'), Shrader - Joseph (Katoto, 45'), Hegerberg, Becho