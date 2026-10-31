OL - Angers : la surprise Cluver Sambi Mbungu dans le groupe

Face à Angers ce dimanche (17h15), l'OL a besoin des trois points. Privé de plusieurs éléments blessés, Paulo Fonseca a convoqué le jeune Cluver Sambi Mbungu pour la première fois.

La liste des blessés ne rétrécit pas à l'OL. Pour la réception d'Angers dimanche (17h15), il est privé de Tyler Morton, dont l'absence pourrait se compter en mois. Face à cette pénurie, Paulo Fonseca a fait appel à Cluver Sambi Mbungu pour la première fois. Arrivé de Caen cet été, le jeune milieu de terrain de 17 ans s'est entraîné avec les professionnels cette semaine. Son profil a visiblement plu au coach portugais.

Gomes Rodriguez dans le groupe pour la première fois

En attaque, la question est toujours de savoir qui peut marquer des buts sans Loïs Openda ni Pavel Šulc. Corentin Tolisso pourrait prendre la piste d'avant-centre face aux Angevins. Sur le banc, on verra Alejandro Gomes Rodriguez, qui figure dans le groupe rhodanien pour la première fois de la saison. En revanche, pas d'Adil Hamdani ni de Rémi Himbert. Le premier évolue avec la réserve ce samedi. Le second ne jouera pas ce week-end.

Derrière, on notera le retour de Nicolas Tagliafico, lui qui était sur le flanc depuis plusieurs semaines. La présence de l'Argentin ne fait pas les affaires de Noham Kamara, qui perd sa place pour le match de la 9e journée de Ligue 1.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Bengui - Athekame, Abner, Bacher, Kluivert, Mata, Niakhaté, Kamara, Tagliafico - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Merah, Sambi, Nartey - Nuamah, Nakamura, Duranville, Boudache, Gomes Rodriguez