OL - Angers : la surprise Cluver Sambi Mbungu dans le groupe

Face à Angers ce dimanche (17h15), l'OL a besoin des trois points. Privé de plusieurs éléments blessés, Paulo Fonseca a convoqué le jeune Cluver Sambi Mbungu pour la première fois.
La liste des blessés ne rétrécit pas à l'OL. Pour la réception d'Angers dimanche (17h15), il est privé de Tyler Morton, dont l'absence pourrait se compter en mois. Face à cette pénurie, Paulo Fonseca a fait appel à Cluver Sambi Mbungu pour la première fois. Arrivé de Caen cet été, le jeune milieu de terrain de 17 ans s'est entraîné avec les professionnels cette semaine. Son profil a visiblement plu au coach portugais.
Gomes Rodriguez dans le groupe pour la première fois
En attaque, la question est toujours de savoir qui peut marquer des buts sans Loïs Openda ni Pavel Šulc. Corentin Tolisso pourrait prendre la piste d'avant-centre face aux Angevins. Sur le banc, on verra Alejandro Gomes Rodriguez, qui figure dans le groupe rhodanien pour la première fois de la saison. En revanche, pas d'Adil Hamdani ni de Rémi Himbert. Le premier évolue avec la réserve ce samedi. Le second ne jouera pas ce week-end.
Derrière, on notera le retour de Nicolas Tagliafico, lui qui était sur le flanc depuis plusieurs semaines. La présence de l'Argentin ne fait pas les affaires de Noham Kamara, qui perd sa place pour le match de la 9e journée de Ligue 1.
Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Bengui - Athekame, Abner, Bacher, Kluivert, Mata, Niakhaté, Kamara, Tagliafico - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Merah, Sambi, Nartey - Nuamah, Nakamura, Duranville, Boudache, Gomes Rodriguez
L'absence de Himbert veut sans doute dire que l'on va encore jouer sans AC. Outre sa mauvaise performance à Hoffenheim, il y a peut-être quelque chose au niveau des entrainements ou de matchs de réserve qui fait penser à Fonseca qu'il n'est pas suffisamment dans le coup pour jouer. Mais dans ce cas il est dommage de ne pas le laisser à disposition de la réserve pour qu'il ne reste pas une semaine ou plus sans jouer.
J'espère qu'on verra un peu AGR, pour qu'on puisse voir comment il progresse et s'il peut avoir sa chance plus souvent.
La défense est intacte et solide , pour le reste , pour la créativité et le jeu offensif , heureusement que c'est angers en face car on n'aura que les jeunes pour jouer devant , merah ou nartey en milieu créatif , et sans avant centre ( AGR jouera peut être ... 10 minute ) , c'est très léger mais fonseca fait avec les moyens du bord ...
Pour angers la tactique est simple , bétonner , attendre l'OL , et les planter en contre .
HS . L. Openda et K. Merah assistaient hier au match d'Euroligue de l'Asvel remporté 94-79 contre B. Vitoria