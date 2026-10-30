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Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
Léa Motyka buteuse avec l’équipe de France à l’Euro U17 (@UEFA)

Mondial U17 : la France éliminée, Motyka (OL Lyonnes) rate son tir au but

  • par Enzo Catolino

    • La Coupe du monde s'arrête dès les huitièmes de finale pour l'équipe de France féminine U17. Opposées à la Chine jeudi au Maroc, les Bleuettes ont été éliminées à l'issue de la séance de tirs au but (0-0, 3-4 tab). Première tireuse française, Léa Motyka a vu sa tentative repoussée par la gardienne adverse.

    C'est une déception énorme pour les joueuses de Franck Plenecassagne, qui peuvent nourrir de grands regrets après cette élimination. Malgré une première période encourageante, l'équipe de France U17 n'a jamais réussi à faire la différence face à une sélection chinoise particulièrement solide. Il a donc fallu passer par la séance des tirs au but pour départager les deux équipes.

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    Les Bleuettes avaient pourtant bien débuté la rencontre. Largement dominatrices en première période, elles se sont procuré plusieurs occasions, notamment par l'intermédiaire de Léa Motyka. Dès la 9e minute, la Lyonnaise a délivré un superbe centre pour sa coéquipière rhodanienne Maëlys Ané, dont la reprise de volée a été repoussée par la gardienne chinoise Ziqi Niu. Au retour des vestiaires, les débats se sont équilibrés, sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à trouver la faille.

    Lors de la séance des tirs au but, Léa Motyka a vu sa tentative stoppée par Ziqi Niu. La gardienne chinoise a également repoussé le dernier tir français de Lisa Mabillon. Malgré une tentative manquée par les Chinoises, les Françaises se sont finalement inclinées 4-3. Cette élimination met un terme au parcours mondial des joueuses de Franck Plenecassagne. Les Bleuettes avaient terminé la phase de groupes à la deuxième place, avec deux victoires contre le Venezuela (2-0) et la Zambie (1-0), ainsi qu'une défaite face au Japon (0-2). Les six joueuses d'OL Lyonnes convoquées pour ce mondial vont maintenant revenir à Lyon pour poursuivre leur progression.

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