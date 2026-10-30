OL : Morton forfait contre Angers et vers une longue absence ?

Absent dimanche contre Angers pour la 9e journée de Ligue 1, Tyler Morton pourrait manquer plusieurs semaines. Le milieu doit voir un spécialiste concernant sa pubalgie et une opération chirurgicale n'est pas à exclure, d'après Paulo Fonseca.

L'OL privé de son dépositaire de l'entrejeu ? La réponse est oui, au moins pour le rendez-vous de dimanche face à Angers. Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a confirmé que Tyler Morton ne sera pas disponible pour le match de la 9e journée de Ligue 1. Sorti sur blessure contre le PSG, l'Anglais n'a participé à aucune séance collective cette semaine et tente de soigner sa pubalgie qu'il traîne depuis la fin de la saison dernière.

Fonseca : "Morton doit voir un spécialiste pour trouver la meilleure solution"

Cette absence pourrait bien s'étirer dans le temps, comme l'a laissé entendre son coach, en marge de cet OL - Angers. Le passage par la case opération n'est pas à exclure, même si cela dépendra avant tout des conclusions d'un spécialiste de la question. "Le département médical a étudié quelle est la meilleure solution pour Tyler en ce moment. Il va avoir une conversation avec un spécialiste pour voir quelle sera la meilleure solution. Si c'est de la chirurgie ou si c'est de continuer à faire le même travail ou d'adapter quelque chose de nouveau. Nous devons attendre pour cette réunion avec les spécialistes." On n'en est pas encore là, mais le spectre d'une longue absence est bel et bien là, comme l'a regretté Paulo Fonseca.