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Les joueurs de l'OL réunis au restaurant, à l'initative de Moussa Niakhaté
Les joueurs de l’OL réunis au restaurant, à l’initative de Moussa Niakhaté

OL : les joueurs réunis autour d'un repas avant Angers

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Avant la réception d'Angers, les joueurs de l'Olympique lyonnais ont partagé un moment de convivialité mercredi soir. L'équipe lyonnaise s'est retrouvé au restaurant Tutti Italia, situé à Vaulx-en-Velin. L'établissement a tenu à remercier le club sur ses réseaux sociaux après cette visite.

    Un bon repas pour gérer au mieux la mauvaise passe ? Peut-être bien, même si l'on sait que ce groupe vit bien et que c'est cette force collective qui a permis de passer le mieux possible les difficultés de la saison passée. Alors, mercredi soir, à l'initiative de Moussa Niakhaté selon nos informations, les joueurs de l'OL, à l'exception de Loïs Openda, qui avait promis de venir au match d'OL Lyonnes, ont pris la direction de Vaulx-en-Velin pour passer une soirée ensemble autour de mets italiens. Le rendez-vous était donné au restaurant Tutti Italia.

    Un moment de cohésion avant la réception d'Angers

    Ce moment convivial loin de Décines et dans un cadre qui change du centre d'entraînement va-t-il permettre de relancer la dynamique positive de l'OL ? Sur deux défaites de suite à Hoffenheim et contre le PSG, la formation rhodanienne accueille Angers dimanche (17h15) avant de se rendre à Saint-Sébastien pour affronter la Real Sociedad jeudi prochain. Ils finiront cette semaine à trois matchs avec un voyage en Bretagne et Brest le dimanche 8 novembre. Un dernier coup de collier avant la trêve internationale.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      olgoneforever - ven 30 Oct 26 à 13 h 07

      Très bien ça ! La cohésion c'est important dans les moments délicats. Espérons que la saison soit aussi bonne que la quatre saisons....
      Forza l'OL !

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