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Loïs Openda lors de Fenerbahçe - OL
Loïs Openda lors de Fenerbahçe – OL (Photo by Ahmad Mora / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Loïs Openda a assisté à OL Lyonnes - Inter Milan (6-0)

  • par David Hernandez

    • Sur le flanc depuis sa blessure à Lens, Loïs Openda prend son mal en patience. Délesté de ses béquilles, l'attaquant belge a assisté à la victoire (6-0) d'OL Lyonnes sur l'Inter Milan, mercredi soir.

    Il a lancé bien malgré lui l'hécatombe qui touche actuellement l'OL. Se faisant une joie de retrouver le RC Lens en sortie de trêve internationale, Loïs Openda était surtout reparti du nord de la France avec une blessure. Les examens avaient finalement révélé une fissure du péroné de la jambe droite. Depuis quinze jours, le Belge prend donc son mal en patience alors qu'un retour n'est pas attendu avant la prochaine trêve internationale selon le communiqué de l'OL. Néanmoins, après avoir dû utiliser des béquilles pendant quelque temps, l'attaquant peut désormais marcher normalement. C'est en tout cas ce que les observateurs ont pu voir mercredi soir au Parc OL.

    Un échange avec Wendie Renard après le match

    Accompagné de sa femme et de sa propre initiative selon nos informations, Loïs Openda a en effet assisté à la rencontre de Ligue des champions entre OL Lyonnes et l'Inter Milan. S'étant vu remettre un maillot en avant-match, le Diable Rouge a certainement dû apprécier le festival offensif des joueuses de Jonatan Giráldez (6-0). Il avait en tout cas le sourire au moment d'échanger avec Wendie Renard une fois le match terminé. Les deux ont notamment parlé du match de l'OL contre le PSG au Parc des Princes, mais aussi de la blessure d'Openda. Mais sur ce point, l'attaquant s'est bien gardé de se mettre à l'abri des regards. Malin.

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