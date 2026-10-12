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Loïs Openda (OL) sort sur blessure contre Lens (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)

OL : Openda absent pour de longues semaines

  • par David Hernandez

    • Sorti sur blessure vendredi dernier à Lens, Loïs Openda va manquer plusieurs matchs avec l'OL. Les examens réalisés ce lundi ont décelé une fissure du péroné de la jambe droite. Le Belge sera absent au moins jusqu'à la prochaine trêve internationale.

    Le couperet est tombé et l'OL aurait largement préféré recevoir une meilleure nouvelle que celle reçue ce lundi après-midi. Rapidement devenu indispensable, Loïs Openda va faire défaut à Paulo Fonseca et à la formation lyonnaise pendant de nombreuses semaines. Ce lundi, le Belge a passé des examens suite à sa sortie sur blessure contre le RC Lens vendredi dernier et les images ont révélé une fissure du péroné de la jambe droite. "Touché vendredi soir lors de la rencontre face au RC Lens, Loïs Openda a passé des examens qui ont révélé une fissure du péroné de la jambe droite. L’attaquant international belge sera indisponible au minimum jusqu’à la prochaine trêve internationale."

    Le corps arbitral à Lens pointé du doigt

    Un vrai coup dur pour l'OL en cette sortie de trêve internationale durant laquelle Openda n'avait joué qu'un quart d'heure avec la Belgique. S'il n'a inscrit que deux buts depuis son arrivée, le joueur prêté par la Juventus Turin avait séduit par son abattage. Il se retrouve blessé alors qu'une période de trois matchs par semaine débute pour l'OL. Le club lyonnais n'a d'ailleurs pas manqué de pointer du doigt le corps arbitral à Lens. "L’Olympique lyonnais déplore le traitement subi par son attaquant et considère qu'il n’a pas bénéficié de la protection nécessaire, jusqu'au choc qui l'éloigne aujourd'hui des terrains. Plus largement, l’OL rappelle que la préservation de l’intégrité physique des joueurs doit rester une priorité absolue, et que les arbitres en sont les premiers garants."

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