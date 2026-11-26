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De retour à l’entraînement depuis quelques semaines, Teagan Micah ne reprendra pas la compétition avec OL Lyonnes. D’un commun accord, les deux parties ont choisi de prendre des chemins différents pour permettre à la gardienne de jouer en vue de la Coupe du monde 2027.

Le compteur restera bloqué à six matchs. Pourtant, après des prestations remarquées en doublure de Christian Endler, Teagan Micah a vu son élan coupé en plein vol avec OL Lyonnes. Un choc à la tête avant le déplacement au PSG en février dernier et une commotion cérébrale qui a tenu l’Australienne loin des terrains pendant de longs mois. En fin de contrat à l’issue de la saison dernière, Micah avait vu OL Lyonnes lui prolonger son bail pour quelques mois afin de poursuivre sa rééducation.

Un besoin de temps de jeu

De retour à l’entraînement depuis plusieurs semaines, Teagan Micah n’avait toutefois pas repris la compétition, Mala Grohs s’étant désormais imposée comme gardienne numéro 1 devant Christian Endler. C’est d’ailleurs en ce sens que le club lyonnais et la gardienne de 29 ans ont choisi de prendre des chemins différents. Retenue avec la sélection australienne pour cette trêve internationale, Teagan Micah quitte donc OL Lyonnes pour aller chercher du temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2027.