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Blessé depuis plus d’un mois, Loïs Openda devrait retrouver le groupe de l’OL jeudi pour le match de Ligue Europa. L’attaquant belge a reçu le « feu vert médical » même s’il n’a effectué qu’une seule séance dans son intégralité.

L’OL ne devrait pas retrouver un numéro 9 de métier jeudi soir face à Lillestrøm. Pourtant, il se pourrait bien qu’une solution s’ajoute dans le groupe lyonnais ce mercredi soir. En effet, Loïs Openda devrait logiquement faire son retour dans l’effectif, après plus d’un mois d’absence. De retour à l’entraînement depuis le début de la semaine, le Belge n’a cependant « fait qu’une séance dans son intégralité ce jeudi », comme confirmé par Carlos Vicens.

Bidstrup et Tessmann disponibles malgré leur absence

Alors pour le voir jouer 90 minutes, il faudra attendre encore un peu. Néanmoins, Openda « a bien reçu le feu vert du staff médical » et postule donc pour une place. Une bonne nouvelle pour l’OL et son coach qui doit toujours composer sans Clinton Mata « qui est sur le retour ». Mads Bidstrup, qui a « reçu un coup au pied mais rien de très sérieux », et Tanner Tessmann, qui est « disponible » malgré sa récente paternité.